Samanyolu Haber /Sağlık / Yeni araştırma: Tereyağı tüketenlerin ölüm riski daha yüksek /07 Mart 2025 08:43

Yeni araştırma: Tereyağı tüketenlerin ölüm riski daha yüksek

Yeni bir araştırma, tereyağı tüketiminin bitki bazlı yağlara kıyasla daha yüksek ölüm riski taşıdığını ortaya koyuyor. JAMA Internal Medicine dergisinde yayınlanan araştırmada, ABD'de yaşayan orta yaş ve üzeri yaklaşık 221.000 kişinin 30 yıllık beslenme alışkanlıkları incelendi.

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Araştırma, tereyağını çok tüketen kişilerin ölüm riskinin, daha az tüketenlere kıyasla yüzde 15 daha yüksek olduğunu gösterdi. Buna karşılık, bitki bazlı yağ tüketenlerin ölüm riski yüzde 16 daha düşük bulundu.

Çalışma, tereyağı yerine bitki bazlı yağ tüketimine geçmenin yüzde 17 daha düşük ölüm riskiyle ilişkili olduğunu öne sürüyor. Araştırmanın başyazarı Yu Zhang, bu durumun sağlık üzerinde büyük bir etkiye sahip olduğunu belirtti. Ancak tüm bitki bazlı yağlar eşit özellikte değil. Zeytinyağı, soya fasulyesi yağı ve kanola yağı, daha düşük ölüm riskiyle ilişkilendirilirken, mısır yağı ve aspir yağı gibi türlerle benzer bir bağ kurulamadı.

King's College London'dan beslenme ve diyetetik profesörü Tom Sanders, sosyal medyada bitkisel yağlar hakkında yanıltıcı reklamların yapıldığını belirtti. Yeni çalışma, ölüm risklerine odaklanarak tartışmaya açıklık getiriyor, ancak bazı sınırlamaları da var. Çalışmaya katılan kişilerin büyük çoğunluğu sağlık çalışanlarından oluşuyordu ve bu kişiler genel nüfusu temsil etmiyor olabilir.

Sanders, bitkisel yağlardaki yağ asitlerinin çeşitli mekanizmalarla sağlık risklerini azaltmış olmasının mümkün olduğunu söyledi. "Buradan çıkarılacak ders, tereyağından ziyade doymamış bitkisel yağları seçmenin daha sağlıklı olduğudur" dedi.
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