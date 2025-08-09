Araştırmalar sağlık için 10 bin yerine 7 bin adımın yeterli olduğunu söylüyor

BBC Türkçe’nin aktardığına göre, araştırmada, günde yaklaşık 7 bin adım atmanın kalp damar hastalıkları riskini yüzde 25, kanser riskini yüzde 6, bunama riskini yüzde 38 ve depresyon riskini yüzde 22 azalttığı tespit edildi. Daha uzun yürüyüşler kalp sağlığına ek faydalar sağlasa da, 7 bin adımdan sonra bu yararların belirgin şekilde artmadığı belirtildi.



Uzmanlar, uzun süredir popüler olan 10 bin adım hedefinin bilimsel bir temeli bulunmadığını vurguluyor. Araştırmayı yürüten Dr. Melody Ding, bu hedefin 1960’larda Japonya’da yapılan bir pazarlama kampanyasıyla ortaya çıktığını ve zamanla gayriresmi bir rehber haline geldiğini söyledi.



Çalışma ayrıca günde 4 bin adım gibi daha düşük seviyelerin bile, hareketsiz yaşam tarzına kıyasla sağlık açısından belirgin iyileşmeler sağladığını gösterdi. Londra Brunel Üniversitesi’nden Dr. Daniel Bailey, “10 bin adım miti yıkıldı. Çoğu insan için 5 ila 7 bin adım daha gerçekçi bir hedef” dedi. Portsmouth Üniversitesi’nden Dr. Andrew Scott ise “Fazlası her zaman daha iyi ama sayı takıntısı yapmaya gerek yok” yorumunu yaptı.



Dünya Sağlık Örgütü ise yetişkinlere haftada en az 150 dakika orta düzeyde veya 75 dakika yoğun aerobik aktivite öneriyor. Uzmanlar, adım sayısının bu tavsiyelerin yerine geçmese de günlük yaşamda hareketi artırmak için yararlı bir ölçüt olabileceğini belirtiyor.