İşçiye 10 kuruşu bile çok gördüler!

SAMANYOLUHABER- Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021 yılı boyunca geçerli olacak asgari ücret tutarını belirledi. Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Selçuk yeni asgari ücretin yüzde 20 artırılarak, 2 bin 825 TL'ye yükseltildiğini açıkladı.





Bakan Selçuk, "Verdiğimiz asgari ücret desteğini bu sene tüm işletmeler için 75 lira olarak sürdürmeye devam edeceğiz." dedi.





Brüt asgari ücret ise 3 bin 577 lira 50 kuruş oldu. Evli ve 3 çocuklu bir işçi için net asgari ücret ise 3 bin 13 lira 72 kuruşa çıkarıldı.





Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Genel Sekreteri Nazmi Irgat, "Hükûmetin ve patron kesiminin bu kararına muhalif kalıyoruz ve katılmıyoruz. Artış yeterli değil. Milyonlarca işçiyi zor günler bekliyor. İşçinin beklentilerini karşılamaktan çok uzak." diye konuştu.