Samanyolu Haber /Ekonomi / İşçiye 10 kuruşu bile çok gördüler! /28 Aralık 2020 11:44

İşçiye 10 kuruşu bile çok gördüler!

2021 yılı boyunca geçerli olacak net asgari ücret belirlendi. Asgari ücret 2 bin 324 TL'den 2 bin 825 TL 90 kuruşa çıkarıldı. Sosyal medyada net ücretin 10 kuruş yukarı yuvarlanıp 2 bin 826 TL'ye yükseltilmemesi, "Emeğin, alın terinin 10 kuruş kıymeti yok. Yandaşlara gelince 10 milyarlarca dolarlık ihale veriliyor." şeklinde eleştirildi.

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SAMANYOLUHABER- Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021 yılı boyunca geçerli olacak asgari ücret tutarını belirledi. Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Selçuk yeni asgari ücretin yüzde 20 artırılarak, 2 bin 825 TL'ye yükseltildiğini açıkladı. 

Bakan Selçuk, "Verdiğimiz asgari ücret desteğini bu sene tüm işletmeler için 75 lira olarak sürdürmeye devam edeceğiz." dedi. 

Brüt asgari ücret ise 3 bin 577 lira 50 kuruş oldu. Evli ve 3 çocuklu bir işçi için net asgari ücret ise 3 bin 13 lira 72 kuruşa çıkarıldı. 

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Genel Sekreteri Nazmi Irgat, "Hükûmetin ve patron kesiminin bu kararına muhalif kalıyoruz ve katılmıyoruz. Artış yeterli değil. Milyonlarca işçiyi zor günler bekliyor. İşçinin beklentilerini karşılamaktan çok uzak." diye konuştu.

GEÇEN YIL 390 DOLAR, 2021'DE 374 DOLAR

1 Ocak 2020'de 390 dolara tekabül eden asgari ücret 1 Ocak 2021'de zamlı hâliyle bile 374 dolar edecek. 

Müzakerelerde işçileri temsil eden TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, hükûmet ve işverenlerin (TİSK) masaya 3 bin liranın altında bir teklifle gelmeleri hâlinde imza atmayacaklarını belirtmişti.
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