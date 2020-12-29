Yeni asgari ücret hangi ücretleri değiştirecek?

2021 yılına dair asgari ücret artışının açıklanmasıyla işsizlik maaşından Bağ-Kur primlerine kadar birçok rakam da belirlenmiş oldu.







2021'de asgari ücretin yüzde 21,6 artmasıyla bireysel emeklilikte devlet katkısı, gelir testi sınırları değişecek, pandemi destekleri de düzenlenecek.





İşte asgari ücret artışıyla belirlenecek rakamlar...





İŞSİZLİK MAAŞI ARTACAK





İşsizlik maaşının en yüksek tutarı da asgari ücretin brüt tutarının yüzde 80’i olarak uygulanıyor. Buna göre 2021 yılında işsizlik sigortasından en yüksek 2 bin 840,28 TL işsizlik parası ödenecek.





Mayıs ayından itibaren en düşük işsizlik ödeneği ise 2021 yılı ocak-nisan dönemi üzerinden hesaplanacağı için 1.420,12 TL olacak.

Bireysel emeklilik sözleşmesi sahibi kişiler her ay ödedikleri primin yüzde 25’i kadar devlet katkısı alıyor. Bireysel emeklilik sisteminde bir yıl içinde en fazla asgari ücretin yıllık tutarı kadar devlet katkısı alınabiliyor. Yani bir katılımcı için 2021’de en fazla 10 bin 732,50 TL katkı payı alabilecek.





BAĞKUR PRİMLERİ YÜKSELECEK





4/B sigortalılar ya da eski adıyla Bağ-Kurlular her ay Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) primlerini kendileri ödüyor. Asgari ücret artışı ile Bağ Kur’luların SGK’ya ödeyeceği prim tutarı da artacak.





Buna göre 2021’de Bağ Kurlunun en düşük SGK primi 1.234,24 TL olacak. Tavandan prim ödemek isteyen Bağ Kur’lunun ödeyeceği prim miktarı ise 9.256,78 TL olacak. Primi düzenli ödeyenler ise yüzde 5 indirimden yararlanabilecek.





BORÇLANMALARDA PRİM ARTACAK





Yurtdışı, doğum, askerlik gibi SGK borçlanmalarında da prime esas kazanç sınırı asgari ücrete endeksli olduğu için asgari ücret artınca borçlanma bedelleri de artıyor.





Borçlanma primleri asgari ücret ile bunun 7.5 katı üzerinden belirleniyor. Bir günlük en düşük prim tutarı, günlük asgari ücretin yüzde 32’si oranında hesaplanıyor.





Buna göre ise 2021 yılında yurtdışı, doğum veya askerlik borçlanması yapacak bir kişinin SGK’ya bir günlük borçlanma için ödemesi gereken minimum rakam 38,16 TL olacak. En üst limitten borçlanmak isteyen bir kişinin ise ödeyeceği prim miktarı 286,20 TL olacak.





65 YAŞ AYLIĞI İÇİN SINIR DEĞİŞTİ





65 yaş aylığı bağlanabilmesi için 65 yaş üstü kişinin ve eşinin gelirinin toplamının net asgari ücretin üçte birinden düşük olması gerekiyor. Şimdi bu sınır 852,53 TL’ye yükselecek. Geliri bu sınırın altında kalanlar 2021’de 65 yaş aylığı alabilecek.





GELİR TESTİNDE YENİ SINIR 1.192 TL





Hane içerisindeki kişi başına düşen gelir asgari ücretin üçte birinden düşük olanların primlerini devlet ödüyor. Buna göre 1 Ocak 2021'de itibarıyla yaşadığı hane içerisindeki kişi başına düşen gelir 1.192,5 TL’nin altında olan kişilerin primleri devlet tarafından ödenecek.





KORONAVİRÜS SALGININA KARŞI VERİLEN DESTEKLER DEĞİŞECEK





Asgari ücret artışıyla birlikte ayrıca kısa çalışma ödeneği başta olmak üzere yeni tip Koronavirüs (Covid-19) dönemindeki destekler de Cumhurbaşkanlığı Kararı ile değişebilecek.





Kısa çalışma ödeneği, işçinin son 12 aylık prime esas kazanç ortalamasının yüzde 60’ı üzerinden bağlanıyor ve asgari ücretin yüzde 150’sini aşamıyor.





Buna göre tavan 2021 yılında brüt 5 bin 366 TL’ye, net olarak 5 bin 325 TL’ye yükselmiş olacak. Bunun dışında ücretsiz izin desteği, işe dönüş desteği gibi ödemeler de yeni asgari ücrete göre yine Cumhurbaşkanlığı Kararı ile değişebilecek.