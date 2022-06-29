Yeni asgari ücret yarın belli oluyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplantısı'na başkanlık etti. Burada bir konuşma yapan Bilgin, yeni asgari ücretin belirlenmesi konusunda çalışmanın yarın sonuçlanacağını söyledi ve "Çalışanlarımızı enflasyondan koruyacağız." dedi.







Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni asgari ücret zammı için bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin başkanlığında toplandı.





Bakan Bilgin yeni asgari ücret için, komisyon çalışmasını başlattıklarını bildirdi.





Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Bugün komisyon çalışmamızı başlatacağız. Türkiye, geçtiğimiz Aralık ayı sonunda asgari ücret sözleşmesine imza attı. Bütün toplum asgari ücretli olsun olmasın, Türkiye'nin orta sınıfları da memnun olmuştu. Çünkü asgari ücret, sadece asgari ücretliler ile sınır değil. Toplumsal etkileri olan bir ücret birimidir. Asgari ücretin dışındaki ücretler de artmalı. Çalışanları enflasyon karşısında korumaz görevimizdir." açıklamasında bulundu.





Bakan Bilgin, "Komisyon çalışmalarının yarın sonuçlanacağını umuyorum" ifadelerini kullandı.





TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol, "Dengeli bir rakamda anlaşacağımızı ümit ediyorum. Ara zam ihtiyacında mutabıkız" dedi.





Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, "Dar ve sabit gelirliyi nefes aldıracak bir düzenleme temenni ediyorum" açıklamasında bulundu.