Yeni asgari ücrete ilk tepkiler: 'Milyonlarca vatandaş açlığa mahkum edildi’

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, asgari ücret zam oranını açıkladı. Buna göre, 2022’nin ikinci yarısında ödenecek aylık net asgari ücret yüzde 30 artışla net 5 bin 500 lira oldu. Muhalefetten ve sendikalardan yapılan ilk açıklamalarda, açlık sınırının altında kalan asgari ücrete yapılan zam yetersiz bulundu.







DİSK GENEL BAŞKANI ÇERKEZOĞLU: BEKLENENİN ÇOK ALTINDA

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, katıldığı televizyon programında asgari ücret düzenlemesini şöyle değerlendirdi:







“Bu, olması gerekenin ve beklenenin çok altında. Asgari ücretin mutlaka, çalışanların, işçilerin, enflasyon karşısında yaşadığı kaybın giderilmesi gerektiğini, büyümeden, milli gelir artışından pay alması gerektiğini ifade etmiştik. Ne yazık ki gerçekleşmedi. Açıklanan rakam açlık sınırının bile altında.





Asgari ücretin sadece mayıs ayında, bir aylık asgari ücretin alım gücündeki kayıp bin 500 liraydı. Aradaki fark bunu da karşılamıyor. Sadece mayıs ayındaki kaybı bile karşılamıyor. Enflasyondaki artış devam edecek, kayıplar da devam edecek. Bu ücrette milyonlarca işçinin yıl sonuna kadar hayatını sürdürebilmesi mümkün değil.”





“MİLYONLARCA VATANDAŞ AÇLIĞA MAHKUM EDİLDİ”

Sözcü'nün haberine göre ana muhalefet partisi CHP'den ise yapılan açıklamalar şu şekilde:







CHP Grup Başkanvekili Engin Altay: “Açlık sınırının 6391 TL olduğu bir ülkede, 6770 TL’nin altındaki her rakam, zülümdür, emek hırsızlığıdır.”





CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç: “Erdoğan enflasyonu durdurulamadıktan sonra maaş artışları işe yaramayacaktır. Açlık sınırının altındaki 5 bin 500 TL asgari ücret vatandaşı açlığa terk etmektir! Güçlü demokrasi, güçlü ekonomi, güçlü Türkiye için oyunuzu altı oka basın!”







CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır: “Enflasyonun daha da kötüsü açlık sınırının altında belirlenen asgari ücret! Yani milyonlarca vatandaşımız açlığa mahkum edilmiştir.”





CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın: “AK Parti İktidarının enflasyonu % 73,5, Milletin enflasyonu % 200 Ekonomik buhranın, hayat pahalılığın sorumlusu AKP iktidarı değilmiş gibi ‘müjde’ havasında asgari ücret’i 5500 TL yaptı. Sonuç dağ fare doğurdu…”