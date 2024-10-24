Samanyolu Haber /Gündem / Yeni Asya gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kazım Güleçyüz tutuklandı /24 Ekim 2024 12:13

Yeni Asya gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kazım Güleçyüz tutuklandı

Yeni Asya gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kazım Güleçyüz, Hocaefendi'nin vefatının ardından yaptığı sosyal medya paylaşımı sebebiyle tutuklandı.

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Fethullah Gülen Hocaefendi’nin vefatının ardından yayınladığı ‘taziye’ mesajı nedeniyle kelepçe takılarak gözaltına alınan Yeni Asya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kazım Güleçyüz, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 

Söz konusu paylaşım sonrası Kazım Güleçyüz’ün sosyal medya hesabı erişime kapatılmıştı.

Kazım Güleçyüz dahil 4 kişi sabah saatlerinden evlerine düzenlenen operasyonla ‘sözde terör örgütü propagandası yaptıkları’ iddiasıyla gözaltına alınmıştı. 

Kazım Güleçyüz, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevinde gönderildi.
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