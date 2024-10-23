Samanyolu Haber /Gündem / Yeni Asya Genel Yayın Yönetmeni Kazım Güleçyüz'e 'Hocaefendi' gözaltısı /23 Ekim 2024 10:34

Yeni Asya Genel Yayın Yönetmeni Kazım Güleçyüz'e 'Hocaefendi' gözaltısı

Yeni Asya Genel Yayın Yönetmeni Kazım Güleçyüz gözaltına alındı. Gözaltı kararının gerekçesi ise Hocaefendi'nin vefatının ardından yayınladığı mesaj. Güleçyüz propoganda yapmakla suçlanıyor.

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AKP iktidarı hukuksuz ve baskıcı uygulamalarına devam ediyor. Son hukuksuz uygulamasının yeni mağdurlarından biri de Yeni Asya Genel Yayın Yönetmeni Kazım Güleçyüz oldu. Güleçyüz, Hocaefendi için yayınladığı mesaj gerekçe gösterilerek gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyadan 'örgüt propagandası' gerekçesiyle bazı kişiler hakkında soruşturma başlattı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca dün başlatılan soruşturmada, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Önleme Şube Müdürlüğü'nün çalışmalarıyla yapılan tespit üzerine aralarında Yeni Asya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kazım Güleçyüz'ün de bulunduğu 4 isim hakkında gözaltı kararı verdi.

Başsağlığı ve taziye mesajları 'Terör örgütü propagandası' olarak gösterildi ve bu tarz paylaşımlarda bulunan isimler, gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Öte yandan Kazım Güleçyüz'ün X hesabına da Türkiye'den erişim engeli getirildi.

Kazım Güleçyüz ne demişti?
Güleçyüz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Fethullah Gülen de imtihan dünyasından berzah âlemine göçmüş. Hakkındaki iddiaların hesabı artık öbür tarafta görülecek. Bu iddialar gerekçe gösterilerek yapılan ve nice insanın mağduriyetine sebep olan hukuksuzlukların son bulması dileğimizi bir kez daha tekrarlayarak, Allah rahmet ve adaletiyle muamele eylesin diyoruz. Camianın başı sağ olsun" ifadelerini kullanmıştı.
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