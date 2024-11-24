Yeni ataması yapılan 20 bin öğretmene güvenlik soruşturması

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 20 bin öğretmen ataması gerçekleştirildi. Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları MEB tarafından duyuruldu.





Yapılan atamalar öğretmen adaylarını sevindirirken işe başlamak için dakika saymaya başladılar. Peki süreç nasıl işleyecek.





20 BİN ÖĞRETMEN GÜVENLİK SORUŞTURMASINDAN GEÇECEK

Halktv'nin haberine göre atanmaya hak kazanan öğretmenler atandıkları illerin valilikleri tarafından güvenlik soruşturmasından geçecek. Zorunlu soruşturmanın tamamlanmasının ardından öğretmenler ders başı yapabilecek.





SORUŞTURMALAR NE ZAMAN TAMAMLANACAK?

Güvenlik soruşturmalarının tamamlanması için belirli bir tarih aralığı verilmiyor. Ancak yetkililerden alınan bilgilere göre süreç olabildiğince hızlandırılacak. Bu sebeple öğretmenlerin kısa süre içerisinde atanmalarının sonuçlanması bekleniyor.







