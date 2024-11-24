Samanyolu Haber /Gündem / Yeni ataması yapılan 20 bin öğretmene güvenlik soruşturması /24 Kasım 2024 14:41

Yeni ataması yapılan 20 bin öğretmene güvenlik soruşturması

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 20 bin öğretmen ataması yaparken öğretmenler ders başı yapmak için biraz daha beklemek zorunda. 20 bin öğretmen prosedür gereği atandıkları illerin valilikleri tarafından güvenlik soruşturmasından geçecek.

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 20 bin öğretmen ataması gerçekleştirildi. Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları MEB tarafından duyuruldu.

Yapılan atamalar öğretmen adaylarını sevindirirken işe başlamak için dakika saymaya başladılar. Peki süreç nasıl işleyecek.

20 BİN ÖĞRETMEN GÜVENLİK SORUŞTURMASINDAN GEÇECEK
Halktv'nin haberine göre atanmaya hak kazanan öğretmenler atandıkları illerin valilikleri tarafından güvenlik soruşturmasından geçecek. Zorunlu soruşturmanın tamamlanmasının ardından öğretmenler ders başı yapabilecek.

SORUŞTURMALAR NE ZAMAN TAMAMLANACAK?
Güvenlik soruşturmalarının tamamlanması için belirli bir tarih aralığı verilmiyor. Ancak yetkililerden alınan bilgilere göre süreç olabildiğince hızlandırılacak. Bu sebeple öğretmenlerin kısa süre içerisinde atanmalarının sonuçlanması bekleniyor.


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