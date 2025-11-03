Yeni atanan FED üyesi kendi kurumunu eleştirdi faiz indirimi istedi

Fed Üyesi Stephen Miran, para politikasının kısıtlayıcı olmaya devam ettiğini ve büyük çaplı faiz indirimlerini savunmaya devam edeceğini söyledi.



Miran, Bloomberg’e verdiği röportajda, “Fed çok kısıtlayıcı, tarafsızlık mevcut politikanın oldukça altında. Komitenin diğer üyelerine göre enflasyona daha iyimser bir bakış açısına sahip olduğumdan, politikayı kısıtlayıcı tutmak için bir neden görmüyorum” ifadelerini kullandı.



Miran, para politikasının gevşetilmesi çağrısını defalarca yinelemiş, Eylül ve Ekim aylarında Fed’in politika faiz oranını çeyrek puan düşürme kararlarına karşı çıkarak yarım puanlık indirimler yapılmasını savunmuştu.



Miran, faiz oranlarının düşürülmesi yönündeki görüşüne yeni bir boyut ekleyerek, kredi piyasalarında son zamanlarda görülen gerginlik belirtilerinin para politikasının hala çok sıkı olduğunu gösteren bir gösterge olabileceğini söyledi.



“Bir süredir gizli kalmış ve sonra aniden ortaya çıkan, birbiriyle ilgisiz gibi görünen bir dizi kredi sorunu olduğunda, bu durum para politikasının duruşu hakkında bir şeyler söylüyor” dedi.



Miran, “Politikayı ne kadar uzun süre kısıtlayıcı tutarsanız, para politikasının kendisinin ekonomide bir gerilemeye neden olma riski o kadar artar” dedi.