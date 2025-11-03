Samanyolu Haber /Dünya / Yeni atanan FED üyesi kendi kurumunu eleştirdi faiz indirimi istedi /03 Kasım 2025 23:07

Yeni atanan FED üyesi kendi kurumunu eleştirdi faiz indirimi istedi

Trump’ın atadığı Fed üyesi, Fed’i eleştirdi, faiz indirim istedi. ABD Başkanı Donald Trump tarafından Fed'e atanan Stephen Miran, Fed'in mevcut politikasının fazla sıkılaştırıcı kaldığına işaret etti.

SHABER3.COM

Fed Üyesi Stephen Miran, para politikasının kısıtlayıcı olmaya devam ettiğini ve büyük çaplı faiz indirimlerini savunmaya devam edeceğini söyledi.

Miran, Bloomberg’e verdiği röportajda, “Fed çok kısıtlayıcı, tarafsızlık mevcut politikanın oldukça altında. Komitenin diğer üyelerine göre enflasyona daha iyimser bir bakış açısına sahip olduğumdan, politikayı kısıtlayıcı tutmak için bir neden görmüyorum” ifadelerini kullandı.

Miran, para politikasının gevşetilmesi çağrısını defalarca yinelemiş, Eylül ve Ekim aylarında Fed’in politika faiz oranını çeyrek puan düşürme kararlarına karşı çıkarak yarım puanlık indirimler yapılmasını savunmuştu.

Miran, faiz oranlarının düşürülmesi yönündeki görüşüne yeni bir boyut ekleyerek, kredi piyasalarında son zamanlarda görülen gerginlik belirtilerinin para politikasının hala çok sıkı olduğunu gösteren bir gösterge olabileceğini söyledi.

“Bir süredir gizli kalmış ve sonra aniden ortaya çıkan, birbiriyle ilgisiz gibi görünen bir dizi kredi sorunu olduğunda, bu durum para politikasının duruşu hakkında bir şeyler söylüyor” dedi.

Miran, “Politikayı ne kadar uzun süre kısıtlayıcı tutarsanız, para politikasının kendisinin ekonomide bir gerilemeye neden olma riski o kadar artar” dedi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Yeni atanan FED üyesi kendi kurumunu eleştirdi faiz indirimi... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
01:32:42