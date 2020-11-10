Samanyolu Haber /Gündem / Yeni bakan açıklanınca dolar yeniden yükselişe geçti /10 Kasım 2020 10:14

Yeni bakan açıklanınca dolar yeniden yükselişe geçti

Dün 8.0021'e kadar çekilen dolar/TL kuru bu sabah 8.30'un üzerinde işlem görüyor. Euro/TL de dünkü sert düşüş sonrası 9.92 seviyesine kadar yükseldi.

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Amerika’da Trump’ın kaybetmesi, Biden’in kazanmasıyla hareketlenen dolar, önce Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal’ın görevden alınması, ardından Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın istifası eklenince Tür Lirası diğer kazandı. 

Yeni BM Başkanı Naci Ağbal’ın açıklamaları da TL’nin üstünde olumlu etki yarattı ve dolar 8 TL’ye kadar geriledi. 

Ancak döviz kuru yeniden hareketlendi. 

İstanbul serbest piyasada dolar 8,1840 liradan, avro 9,6900 liradan güne başladı. Saat 9.30'da ise dolar 8.38, Avro ise 9.91'e yükseldi. 

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 8,1390 lira, avronun satış fiyatı ise 9,7010 lira olmuştu.

Bir bankanın döviz masası müdürü, şu yorumu yaptı:

"Dün döviz piyasalarında yapılan işlemlerin dağılımına baktığımızda hareketin en büyük bölümünün yabancı yatırımcılardan geldiğini görünüyor. Lokallere baktığımızda bireysellerde hem döviz satışı hem döviz alımı yönünde işlemler var. Kurumsallarda ise döviz alımının daha belirgin olduğunu görüyoruz' dedi ve ekledi: '8.5'den 8'li seviyelere düşüşteki ana belirleyicinin yabancı pozisyonlanması olduğunu söyleyebiliriz. Bir veya birkaç milyar dolar ile tanımlayacağımız bir giriş oldu. Dünkü hareket yabancı yatırımcıların Türkiye pozisyonlarını artırmak için ne kadar istekli olduğunu gösterdi. Yabancı pozisyonlanması her açısından sıfır ya da sıfıra yakındı. Dünyada negatif getiri nedeniyle ciddi bir getiri arayışı da var. Zamanlama bu kadar iyi denk gelemezdi. Yeni bir ekonomi hikayesi ile bu kullanılabilirse iyimserlik boyutu uzun süre devam edebilir. Burada ilk sınav 19 Kasım olacak."

TCMB başkanlığına Murat Uysal’ın yerine AKP’de önde gelen ekonomi yöneticilerinden olan Naci Ağbal, bunu takiben sosyal medyadan sürpriz şekilde istifa eden Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın yerine ise Lütfi Elvan atandı. Elvan’ın ataması bugünkü Resmi Gazete’de yer aldı.
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