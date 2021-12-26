Samanyolu Haber /Gündem / Yeni bakan Nebati kadrolaşmaya hızlı başladı: 436 personel alacak /26 Aralık 2021 10:42

Yeni bakan Nebati kadrolaşmaya hızlı başladı: 436 personel alacak

Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin Lütfi Elvan'ın yerine atanmasının ardından bakanlık harekete geçti. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 436 personel istihdam edeceği belirtildi.

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Göreve geldiği günden beri gözlerin üzerinde olduğu Nureddin Nebati bakanlıkta kadrolaşmak için düğmeye bastı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın taşra ve merkez teşkilatında görev yapmak üzere avukat, defterdarlık uzman yardımcısı, büro personeli, destek personeli, koruma ve güvenlik görevlisi ile tekniker pozisyonlarında toplam 436 personel alacağı duyuruldu.

Cumhuriyet'te yer alan ve AA'nın duyurduğu habere göre bakanlıktan edindiği bilgiye göre, taşra teşkilatı için KPSS yerleştirmeleriyle 50 Hazine avukatı alınacak. Atama yapılacak yerler ÖSYM tarafından yayımlanırken, başvurular 29 Aralık'ta sona erecek.

Ayrıca, taşra teşkilatı için 250 defterdarlık uzman yardımcısı alımı yapılacak.

136 SÖZLEŞMELI PERSONEL ALIMI

Alınacak sözleşmeli personel sayısı ise merkez teşkilatı için 38 büro ve 13 destek personeli, 5 koruma ve güvenlik görevlisi, 15 tekniker ve taşra teşkilatı için 65 avukat olarak belirlendiği aktarıldı.

Defterdarlık uzman yardımcılığı ve sözleşmeli personel sınavlarına ilişkin çalışmalarda ise ilan aşamasına gelindiği bildirildi.

Bakanlık, 2020-2021 döneminde farklı pozisyonlarda istihdam edilmek üzere 3 bin 703 kadro için sınavlar gerçekleştirmişti.
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