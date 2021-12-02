Samanyolu Haber /Gündem / Yeni bakandan ayağının tozuyla 'faiz' mesajı /02 Aralık 2021 16:33

Yeni bakandan ayağının tozuyla 'faiz' mesajı

Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, devir teslim töreninde faizle ilgili konuştu. Nebati "Önceliğimiz yüksek faiz değil" dedi.

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Eski ve yeni Hazine ve Maliye Bakanları, devir teslim töreninde bir araya geldi. Yeni bakan Nureddin Nebati, görevinin ilk gününde verdiği faiz mesajıyla dikkat çekti. 

Nebati "Elvan'ın ardından söz alan yeni bakan Nureddin Nebati, Büyük bir sorumluluk gerekiyor, bu sorumluluğu gece yarısı itibari ile aldık. Hazine ve Maliye Bankalığı Türkiye’nin çok önemli bir merkezi. Böylesi merkezse işlerimizi yapmaya gayret edeceğiz" dedi.

Nebati açıklamasının devamında, "Önceliğimiz yüksek faiz değil. Doğru olacağız, şeffaf olacağız" diye konuştu.

İstifa eden eski Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ise "Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık" sözleriyle bakanlık sürecini değerlendirdi. 


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