Yeni bakanlık kuruluyor: Çalışmalar başladı

Belediyelere bağlı itfaiyeler de dahil, afet ile ilgili kamu kurumlarının bağlanacağı Afet Bakanlığı’nın kurulması için çalışma başlatıldı.





Bakanlığın kuruluş nedenleri arasında, afet yö­netim planlarının hazırlanma süre­cinde kurum ve kuruluşların katılımcılığının yetersiz olması sonucu teoride belirlenen rollerin pratikte uygulanamaması; Afet ve acil du­rumlarda personele yönelik eylem planı ve insan kaynakları yönetim sisteminin olmaması; kurum içinde bazı görev, yetki ve sorumlulukların net olmaması; risk azaltma çalışma­larının sonuçlarının yeterince izle­nememesi; birimler arası iletişim ve ortak çalışma kültürünün yeterli ol­maması gibi unsurlar öne çıkıyor.





ERKEN UYARI VE TAHMİN SİSTEMLERİ KURULACAK

Dünya gazetesinin haberine göre, bu çerçevede hayata geçirilmesi planlanan Afet Bakanlığı, sanayi, teknoloji, Ar-Ge, turizm ve tarım sektörlerini de içine alacak kapsamlı bir afet dayanıklılık stratejisi geliştirecek. Bakanlık, tüm yerleşim alanlarını ve farklı afet tehlikelerini dikkate alarak risk analizleri yapacak, ülke genelinde afet risk haritalarının oluşturulmasını sağlayacak.





Bakanlık ayrıca afet tehlike türlerine göre ülke ve bölge ölçeğinde bütünleşik erken uyarı ve tahmin sistemlerini kuracak.