Samanyolu Haber /Ekonomi / Yeni banknotlar bugün tedavüle giriyor /29 Eylül 2021 10:51

Yeni banknotlar bugün tedavüle giriyor

Bugün tedavüle girecek yeni banknotlarda TCMB Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu, Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Semih Tümen ve Başkan Yardımcısı Dr. Uğur Namık Küçük'e ait imzalar yer alacak.

SHABER3.COM

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), E9 Emisyon Grubu V. tertip 20 TL ve 5 TL banknotlar bugünden itibaren tedavüle verecek.

Yeni banknotlarda TCMB Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu, Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Semih Tümen ve Başkan Yardımcısı Dr. Uğur Namık Küçük'e ait imzalar yer alacak.

TCMB'nin konu ile ilgili duyurusu Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, halen tedavülde bulunan E9 Emisyon Grubu I., II., III. ve IV. tertip 20 TL ve 5 TL banknotlara kıyasla, V. tertip 20 TL ve 5 TL banknotlardaki imzalar yeniden düzenlendi.

YENİ İMZALARLA BASILACAK

TCMB Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu ile birlikte 20 TL banknotlarda Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Semih Tümen’e, 5 TL banknotlarda Başkan Yardımcısı Dr. Uğur Namık Küçük’e ait olacak şekilde yeniden düzenlendi.

 Söz konusu banknotlar, üzerindeki imzalar dışında boyutları, ön ve arka yüz kompozisyonları ile genel nitelik ve görünümleri bakımından I., II., III. ve IV. tertipleriyle tamamen aynı olacak.

I., II., III., IV. ve V. tertip banknotlar birlikte tedavül edecek olup V. tertip 100 TL ve 50 TL banknotlara ilişkin duyuru daha sonra yapılacak.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Yeni banknotlar bugün tedavüle giriyor Sonraki Haber >>

Melek Çetinkaya: Polis provokatörlük yapıyor, Allah gelsin hakkınızdan!

Melek Çetinkaya: Polis provokatörlük yapıyor, Allah gelsin hakkınızdan!

TV5, Erdoğan'ın konuşmasını yarıda kesti: Cumhurbaşkanı olarak konuşursa devam ederiz...

TV5, Erdoğan'ın konuşmasını yarıda kesti: Cumhurbaşkanı olarak konuşursa devam ederiz...

"Afgan ordusunun çöküşü hepimize sürpriz oldu"

Koç Üniversitesi kampusunda ‘ajan’ polis skandalı

Koç Üniversitesi kampusunda ‘ajan’ polis skandalı

İsveç'te korkutan patlama çok sayıda yaralı var

İsveç'te korkutan patlama çok sayıda yaralı var

Ordu'da 'tutuklu ailelerine yardım operasyonu'nda 19 tutuklama

Ordu'da 'tutuklu ailelerine yardım operasyonu'nda 19 tutuklama

Yurt protestosu yapan gençlere gece baskını ve darp: 80 gözaltı

Yurt protestosu yapan gençlere gece baskını ve darp: 80 gözaltı

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a yumurtalı saldırı

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a yumurtalı saldırı

Erdoğan, yalan atma rekorunu egale etti

Erdoğan, yalan atma rekorunu egale etti

SPD Genel Merkezi'nde büyük coşku

SPD Genel Merkezi'nde büyük coşku
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:09:00