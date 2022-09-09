Samanyolu Haber /Dünya / Yeni başbakan, yeni krala bağlılığını açıkladı /09 Eylül 2022 09:22

Yeni başbakan, yeni krala bağlılığını açıkladı

İngiltere Başbakanı Liz Truss, İngiltere'nin Kraliçe 2. Elizabeth sayesinde büyük bir ülke olduğunu belirterek, saltanatı devralan Kral 3. Charles'a bağlılığını sunarak, "Tanrı, Kral'ı korusun." ifadesini kullandı.

SHABER3.COM

Truss, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in hayatını kaybetmesinin ardından Downing Street'te yaptığı konuşmada "O, bizim en uzun süre hüküm süren hükümdarımızdı. 70 yıl boyunca böyle bir haysiyet ve zarafetle liderlik etmek olağanüstü bir başarıdır." diye konuştu.

Truss "Kraliçe 2. Elizabeth, modern İngiltere'nin üzerine inşa edildiği kayaydı. Ülkemiz onun saltanatı altında büyüdü ve gelişti. İngiltere, onun sayesinde bugün büyük bir ülke." değerlendirmesini yaptı.

2. Elizabeth'in hem ülke içinde hem tüm dünyada sevilen ve hayranlık duyulan bir şahsiyet olduğunu vurgulayan Truss, "O, benim için kişisel bir ilham kaynağı oldu." dedi.

Truss, Kraliçe'nin 96 yaşında dahi görevlerini ihmal etmeyerek kendisini 15'inci başbakan olarak atadığına dikkati çekti.

2. Elizabeth'in 100'den fazla ülkeyi ziyaret ettiğini ve dünya çapında milyonlarca insanın hayatına dokunduğunu dile getiren Truss, "Önümüzdeki zor günlerde onun ömrü boyunca ettiği olağanüstü hizmeti kutlamak için Birleşik Krallık, 'Commonwealth' ve dünyadaki dostlarımızla bir araya geleceğiz." ifadelerini kullandı.

Truss, bin yıldan fazla süredir olduğu gibi tacın yeni hükümdara, oğlu 3. Charles'a geçtiğini belirterek, "Kral'ın ailesiyle birlikte annesinin yasını tutuyoruz. Yas tutarken bir halk olarak bir araya gelip onun şimdi hepimiz için taşıdığı müthiş sorumluluğu üstlenmesine yardım etmek için onu desteklemeliyiz. Ona sadakatimizi ve bağlılığımızı sunuyoruz." diye konuştu.

İngiltere Başbakanı Truss, sözlerini "Tanrı, Kral'ı korusun." diyerek bitirdi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Yeni başbakan, yeni krala bağlılığını açıkladı Sonraki Haber >>

Özgür Özel'den yandaş aHaber'e tepki: Çok biliyorsunuz ya...

Özgür Özel'den yandaş aHaber'e tepki: Çok biliyorsunuz ya...

Cevheri Güven bu kez de Ahmet Nazari dosyasını patlattı

Cevheri Güven bu kez de Ahmet Nazari dosyasını patlattı

'Hande Fırat hakkındaki iddiaları doğruluyorum'

'Hande Fırat hakkındaki iddiaları doğruluyorum'

Süleyman Kutsi, Almanya’nın Onur ve Uyum Ödülü’nü aldı

Süleyman Kutsi, Almanya’nın Onur ve Uyum Ödülü’nü aldı

Otobanda görünmez kaza: Tabela aracın üzerine düştü

Otobanda görünmez kaza: Tabela aracın üzerine düştü

Okyanus'ta 11 gün buzdolabında hayatta kaldı!

Okyanus'ta 11 gün buzdolabında hayatta kaldı!

Avrupa'nın gazını kesen Gazprom'dan olay video: 'Bu kış büyük olacak'

Avrupa'nın gazını kesen Gazprom'dan olay video: 'Bu kış büyük olacak'

Kim bu 'yellehçiler' ?

Kim bu 'yellehçiler' ?

Cevheri Güven, Cüneyt Özdemir'in ipliğini pazara çıkardı

Cevheri Güven, Cüneyt Özdemir'in ipliğini pazara çıkardı

[Harun Tokak] Demek buymuş bu sevdanın bedeli

[Harun Tokak] Demek buymuş bu sevdanın bedeli
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:35:35