Yeni başkandan Diyanet'te kavga çıkaracak sözler: 'Erbaş'ın yaptıklarını yapmasam yeter'

17 Eylül'de 8 yıllık Ali Erbaş döneminin ardından Diyanet İşleri Başkanlığı görevine atanan Prof. Dr. Safi Arpaguş, önce Erbaş’ın ekibini tasfiye etti.





Diyanet'in Erbaş döneminin silineceği mesajını veren Arpaguş, makam aracı sayısını düşürdü, koruma sayısını da 6’dan 2’ye ikiye indirdi.





SAFİ ARPAGUŞ 8 YILLIK ŞATAFATI BU SÖZLE BİTİRDİ

Görev süresince Erbaş, 140 kez yurt dışına gidip 45 ülke dolaşırken dünyanın etrafında 13 tur atmıştı.





Safi Arpaguş’un ise zorunluluk dışında yurt dışı seyahati yapmayacağını, Erbaş dönemi gibi olmayacağını söyledi.





Arpaguş öğle yemeklerini de personel yemekhanesinde yiyor. Erbaş 8 yıl boyunca başkanlık yemekhanesine çok nadir geldi. Erbaş, İran kültürüne ait hakim yaka kravatsız gömlek tercih ediyordu. Yeni başkan yakalı gömlek giyiyor ve kravat takıyor.





Erbaş makam odasında bile ziyaretçilerini cübbe ile karşılıyordu ve her yere cübbe ile gidiyordu. Yeni başkan resmi programlar dışında cübbe giymiyor.





ALİ ERBAŞ'IN YAPTIKLARINI YAPMASAM YETER

Eski başkanın eşi Seher Erbaş kurumda “Hanımefendi” olarak adlandırıldı. Kendisine şoför, makam aracı ve koruma tahsis edildi. Yeni başkanın eşi Hatice Arpaguş Marmara İlahiyat Fakültesi’nde profesör. Kuruma devir teslim hariç gelmedi; şoför, araba ve koruma da istemedi.





Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre; Arpaguş’un yakın çevresine projelerini anlatırken, “Ali Erbaş’ın yaptıklarını yapmasam bana yeter. Her yerde görülmeye, her yere dua etmek için gitmeye gerek yok. Biraz öze dönülmesi gerek” dediği öğrenildi.