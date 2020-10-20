Samanyolu Haber /Gündem / Yeni Berlin Havalimanı törensiz hizmete girecek /20 Ekim 2020 12:23

Yeni Berlin Havalimanı törensiz hizmete girecek

Almanya’da 2011 yılında hizmete girmesi planlanan ancak yaşanan aksaklıklar nedeniyle açılışı 9 yıl geciken Berlin Brandenburg Havaalanı (BER) 30 Ekim’de hizmete giriyor. Havaalanının açılışında gala yapılmayacağı duyuruldu.

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Havaalanının açılışı için planlanan galanın iptaline gerekçe olarak Berlin’de korona vaka sayılarının çoğalması gösterildi. Gala havaalanının 7 bin metrekarelik hangarında yapılacaktı. Galaya katılmaları için 750 kişiye davetiye çıkarılmıştı. Galanın iptal edildiğini BER Havaalanı Şefi Lütke Daldrup duyurdu. 63 yaşındaki Daldrup “Öngörülemeyen koronavirüs vakaları sayıları ve önlenemeyen hızlı yayılma riski nedeniyle gala belirsiz bir tarihe ertelendi” dedi. Havaalanının bulunduğu 17 bin nüfuslu Schönefeld’de son bir hafta içinde 29 yeni vaka ortaya çıktı. Bu rakam 100 bin nüfusa 170 vakaya denk geliyor. Almanya’da son yedi günde ortaya çıkan vaka sayısı 100 bin nüfusa 50’yi geçince bölge riskli olarak kabul ediliyor.
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