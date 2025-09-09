Samanyolu Haber /Gündem / Yeni binaya CHP İstanbul İl Başkanlığı pankartı asıldı /09 Eylül 2025 20:11

Yeni binaya CHP İstanbul İl Başkanlığı pankartı asıldı

CHP, Sarıyer'deki İl Başkanlığı'nı Bahçelievler'e taşıma kararı almıştı. Karar sonrası Bahçelievler İlçe Başkanlığı binasına 'CHP İstanbul İl Başkanlığı' pankartı asıldı.

SHABER3.COM

Kayyum Gürsel Tekin’in polis eşliğinde girdiği Sarıyer’deki CHP İl Başkanlığı binası Bahçelievler İlçe Başkanlığı’na taşındı.

Daha önce ‘CHP binasına polisle gelmem’ diyen Gürsel Tekin’in polis kalkanlarıyla girdiği bina ise CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in çalışma ofisi olarak belirlendi.

CHP Genel Merkezi’nden yapılan açıklamada “Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi, mahkeme tarafından İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin’in polis eşliğinde girdiği Sarıyer’deki İstanbul İl Başkanlığı binasını kapatma kararı aldı. Cumhuriyet Halk Partisi, Sarıyer İlçe Seçim Kurulu’na yapılan başvuru kapsamında Olağanüstü İstanbul İl Kongresi’ni düzenleyip yeni İl Başkanı ve yönetimi seçene kadar, İl Başkanı Özgür Çelik’in çalışmalarını yürüteceği yeni adresi İstanbul Valiliği ve Yargıtay’a bildirdi.” ifadelerine yer verildi.

YENİ BİNAYA PANKART ASILDI

Yargıtay ve İstanbul Valiliği’ne bildirilen karar üzerine bugün, Bahçelievler’deki binaya ‘İstanbul İl Başkanlığı’ yazılı pankart asıldı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Yeni binaya CHP İstanbul İl Başkanlığı pankartı asıldı Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:01:27