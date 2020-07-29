Yeni bir af paketi çıkaralım

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, İstanbul Silivri ve Ankara Sincan cezaevlerinde görüştüğü tutuklu gazeteci ve yazarların durumunu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne taşıdı.





Çakırözer, cezaevelerindeki düşünce suçlularının özgür kalması için Meclis’ten mini yargı paketi çıkarılması çağrısında bulundu.





SİYASİ TUTUKLULAR İÇİN MİNİ BİR AF PAKETİ TEKLİF





Gazetecilerin, hak savunucularının, aydınların uluslararası sözleşmelere, hukuka aykırı bir şekilde cezaevinde tutulduğunu belirten Çakırözer, “Düşünce suçluları için, siyasi tutuklular için yeni bir yargı paketi daha çıkaralım. Türkiye’yi dünyanın en çok gazeteci hapseden ülkesi ayıbından da kurtaralım.” çağrısında bulundu.







Çakırözer, gazetecilerin, hak savunucuların, aydınların bir bayrama daha cezaevlerinde girdiklerini söyleyerek, cezaevlerindeki haksız, hukuksuz tutuklu düşünce suçluları için, “Yeni bir yargı paketi daha çıkaralım. Türkiye’yi bu ayıptan kurtaralım.” diye konuştu.







"CEZAEVLERİ DÜŞÜNCE SUÇLULULARI İLE DOLU"





CHP’li Çakırözer, Silivri ve Sincan Cezaevlerine gerçekleştirdiği ziyaretlerde Oda TV Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan, Oda TV Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız, muhabir Hülya Kılınç, Yeniçağ Gazetesi yazarı Murat Ağırel, yazar Ahmet Altan, Zaman gazetesi yazarı Mümtezar Türköne, işadamı Osman Kavala ile görüştü.





Çakırözer, her düşünenin, eleştirenin cezaevlerine atıldığı için cezaevlerinin düşünce suçlularıyla dolu olduğunu aktararak, şu değerlendirmelerde bulundu:



“Yazarlar Ahmet Altan, Mümtezar Türköne görüşlerini beğenirsiniz beğenmezsiniz. Onlar da televizyon yorumları yazıları gerekçe gösterilerek aylardır cezaevinde." diyen Çakirözer, "Ahmet Altan hakkında hüküm verilmesine rağmen eşine rastlanmamış hukuki zorlamayla yeniden tutuklandı. Ne anayasa mahkemesi ne Yargıtay. Kimsenin sesi çıkmıyor." ifadelerini kullandı.

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer on binlerce masum kişinin bir bayramı daha cezaevinde karşıladıklarını söyledi.

MÜMTAZER TÜRKÖNE'NİN SUÇU MAKALE KALEME ALMAK

Çakırözer, Mümtazer Türköne'nin ciddi sağlık sorunlarına rağmen 4 yıldır Silivri'de tutulduğuna işaret ederek, "Gerekçe köşe yazıları. Selahattin Demirtaş Edirne’de, İdris Balüken Sincan’da 5 yıldır yatıyor. Ne için? Düşündüklerini ifade ettikleri için, yaptıkları konuşmalar için. AİHM kararları dinlenmiyor. Anayasa Mahkemesi kararları dinlenmiyor." dedi.



Türkiye’de iktidarların muhalif görüşteki gazetecileri, siyasetçileri, aydınları zindanlara atarak terbiye edecekleri zannına kapıldığına işaret eden Çakırözer, “Bu askeri darbelerin sonrası böyledir. 12 Mart’ın sonrası böyledir. 12 Eylül’ün sonrası böyledir. OHAL dönemleri böyledir. Haftalarca konuşup çıkardığımız infaz düzenlemesi kapsamında 100 bin hükümlü özgürlüğüne kavuşmasına rağmen cezaevleri siyasi tutuklularla, düşünce suçlularıyla dolu.” dedi.





OSMAN KAVALA AİHM KARARINA RAĞMEN TUTUKLU





Çakırözer, sivil toplum örgütü temsilcisi Osman Kavala’nın Silivri Cezaevi’nde 27 Temmuz Pazartesi günü 1.000’inci gününü doldurduğunu belirterek, “Bizler hayatlarımızdan bırakın bir günü bir dakikanın bile çalınmasını kabul edemezken, Kavala’nın 1.000 günü çalınıyor. Hem de hakkında verilmiş olan bir beraat üç tahliye kararına rağmen özgürlüğünden sevdiklerinden mahrum. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kavala hakkında karar verdi. Cezaevinde bir gün dahi tutulmaması gerektiğini söyledi. Ama dinleyen kim!” dedi.







Çakırözer, TBMM Genel Kurulu’nda, “İnsani gelişmişlikte, demokraside, yargı bağımsızlığında en diplerdeyiz. Bu yüzden dünyada basını özgür olmayan, ifade özgürlüğünün, hukukun üstünlüğünün yerlerde olduğu bir ülke olarak algılanıyoruz. Dünyanın gazetecileri en çok hapseden ülkesi olmak hepimiz adına utanç verici.” mesajını verdi.

