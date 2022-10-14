Samanyolu Haber /Ekonomi / Yeni bir banka daha kuruldu, Q Yatırım bankası kimin? /14 Ekim 2022 10:43

Yeni bir banka daha kuruldu, Q Yatırım bankası kimin?

BDDK, Q Yatırım Bankası'nın kurulmasına izin verdi. Karar, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) tarafından bir son dakika açıklaması yapıldı. 14 Ekim 2022 tarihli Resmi Gazete sayısında yayımlanan karara baktığımızda Türkiye'de yeni bir banka kurulması yönünde iznin çıktığına yer verilirken bankanın ortakları ile kuruluş sermayesine de yer verildi.

İşte BDDK tarfından verilen ve Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kararın tam metni:

"Kurul Başkanlığının 11.10.2022 tarihli gündem yazısı ekinde gönderilen 11.10.2022 tarih ve .... sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

Bankaların İzne Tabi İşlemleri ile Dolaylı Pay Sahipliğine ilişkin Yönetmeliğin 4 üncü maddesi kapsamında alınan bilgi ve belgeler ve söz konusu bilgi ve belgelere yöneklik aynı maddenin ikinci fıkrasında verilen yetki çerçevesinde 5411 syaılı Bankacılık Kanununun (Kanun)7 nci ve 8 inci maddeleri kapsamında yapılan inceleme ve değerlendirme neticesinde kanunun 6 ncı maddesi uyarınca kurucu ortaklar Ali Ercan, Bien Finans Faktoring AŞ, Gezinomi Seyahat Turizm Ticaret AŞ, Allbatross Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ ve Q Yatırım Holding AŞ tarafından Türkiye'de 500 milyon TL kuruluş sermayeli "Q Yatırım Bankası A.Ş." unvanlı bir yatırım bankası kurulmasına izin verilmesine karar verilmiştir."
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