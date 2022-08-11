Yeni bir ÇiftlikBank hadisesi daha, Türk halkı dolandırılmaya doyamıyor!..

3 KATI PARA VERECEĞİNİ İDDİA EDİYORDU
Haberler.com'un haberine göre Ankara'da faaliyetlerine başlayan site, internet üzerinden kendine müşteri buluyordu. Şirket, kendilerine üye olan vatandaşlara deterjan hammaddesi veriyor, bunu top haline getirip kuruttuktan sonra 3 katı fiyatla geri almayı vadediyordu. Örneğin; sisteme 30 bin lira ödeyerek giren bir kişi, ürünleri teslim ettiğinde 90 bin lira alabiliyordu.
ÖDEMELER YAPILAMADI
Firma sahibi kayıplara karışmadan önce, bu ödemeleri 30 günde yapıyordu. Bir süre sonra ise bu süreler 60 güne, son zamanlarda ise 95 güne kadar çıktı. Kurban Bayramı öncesi ödemeler aksamaya başlayınca çok sayıda vatandaş şikayet sitelerine durumu anlattı. Şirketin sahibi ve Whatsapp iletişim numaralarına ise ulaşım kesildi.
ŞİRKETİN SAHİBİ ORTADA YOK
Dün akşam itibariyle kapanan site ise sosyal medyada gündem oldu. Sahibinin herhangi bir açıklama yapmadan kapattığı sitenin şimdilik sadece Instagram hesabı açık halde. Instagram sayfasında ise şirketin Ankara Kahramankazan'daki fabrikasında 14 Ağustos'ta yemek düzenleneceği, Süleyman Kocabaş'ın açıklamalar yapacağı belirtiliyor.
VATANDAŞLAR FABRİKANIN ÖNÜNDE NÖBETE BAŞLADI
Öte yandan yüzlerce vatandaş haklarını alamadıkları için şirketin fabrikasının önünde eyleme başladı. Ödemelerin yapılmadığını ve firma yetkililerinin ortada olmadığını iddia eden vatandaşlar ile fabrikada bulunanlar arasında tartışma çıktı. Bölgeye ihbar üzerine çok sayıda polis gelirken, yaşanan gerginlik hala sürüyor.