Samanyolu Haber /Gündem / Yeni bir ÇiftlikBank hadisesi daha, Türk halkı dolandırılmaya doyamıyor!.. /11 Ağustos 2022 15:32

Yeni bir ÇiftlikBank hadisesi daha, Türk halkı dolandırılmaya doyamıyor!..

Süleyman Kocabaş isimli şahsın kurduğu ve ünlü oyuncularla reklam çekerek vatandaşlara tanıttığı 'Deterjan Pazarı' adlı internet sitesi kapandı.

SHABER3.COM

Türkiye'de 'Çiftlik Bank' dolandırıcılığının dosyası daha kapanmamışken benzer bir vaka daha yaşandı. Ünlülerle çektiği reklamlarla medyada kendine yer bulan 'Deterjan Pazarı' isimli şirketin çöktüğü, sahibinin de paraları alarak ortadan kaybolduğu iddia edildi. Söz konusu paranın 500 milyon liradan fazla olduğu belirtilirken, dolandırılan kişi sayısının ise 10 binin üzerinde olduğu konuşuluyor.

3 KATI PARA VERECEĞİNİ İDDİA EDİYORDU

Haberler.com'un haberine göre Ankara'da faaliyetlerine başlayan site, internet üzerinden kendine müşteri buluyordu. Şirket, kendilerine üye olan vatandaşlara deterjan hammaddesi veriyor, bunu top haline getirip kuruttuktan sonra 3 katı fiyatla geri almayı vadediyordu. Örneğin; sisteme 30 bin lira ödeyerek giren bir kişi, ürünleri teslim ettiğinde 90 bin lira alabiliyordu.

ÖDEMELER YAPILAMADI

Firma sahibi kayıplara karışmadan önce, bu ödemeleri 30 günde yapıyordu. Bir süre sonra ise bu süreler 60 güne, son zamanlarda ise 95 güne kadar çıktı. Kurban Bayramı öncesi ödemeler aksamaya başlayınca çok sayıda vatandaş şikayet sitelerine durumu anlattı. Şirketin sahibi ve Whatsapp iletişim numaralarına ise ulaşım kesildi.

ŞİRKETİN SAHİBİ ORTADA YOK

Dün akşam itibariyle kapanan site ise sosyal medyada gündem oldu. Sahibinin herhangi bir açıklama yapmadan kapattığı sitenin şimdilik sadece Instagram hesabı açık halde. Instagram sayfasında ise şirketin Ankara Kahramankazan'daki fabrikasında 14 Ağustos'ta yemek düzenleneceği, Süleyman Kocabaş'ın açıklamalar yapacağı belirtiliyor.

VATANDAŞLAR FABRİKANIN ÖNÜNDE NÖBETE BAŞLADI

Öte yandan yüzlerce vatandaş haklarını alamadıkları için şirketin fabrikasının önünde eyleme başladı. Ödemelerin yapılmadığını ve firma yetkililerinin ortada olmadığını iddia eden vatandaşlar ile fabrikada bulunanlar arasında tartışma çıktı. Bölgeye ihbar üzerine çok sayıda polis gelirken, yaşanan gerginlik hala sürüyor.
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