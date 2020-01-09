''Yeni bir ekip şart'' çıkışı

Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ersin Kalaycıoğlu, Ali Babacan'ın kuracağı partiyi ima ederek Türkiye'yi yeni bir ekibin yönetmesi halinde uluslararası alanda kaybedilen kredinin yeniden açılabileceğini söyledi.





Türkiye'nin 2009'dan sonra uluslararası arenada kredisini azaltmaya başladığını belirten Kalaycıoğlu, "Bugüne gelindiğinde ise artık o kredi tükenmek üzere." tespitinde bulundu.





"SORUNLAR YUMAĞININ SEBEBİ AKP'NİN KENDİ İDEOLOJİK YAKLAŞIMI"





Geri dönüşün o kadar kolay olmadığını vurgulayan Kalaycıoğlu, "Bir bugünkü siyasal rejim görüntüsünü değiştirmeniz gerek. Yeni bir ekip geldiğinde, yeni bir kredi açılacaktır diye varsayıyorum fakat ondan daha önemlisi bugün içine düşmüş olduğumuz bu sorunlar yumağı kısmen Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kendi ideolojik yaklaşımından kaynaklanıyor, tarafsız olmak, arabulucu olmak yerine bölge içi çatışmada taraf olmayı tercih ediyorlar." dedi.





Kalaycıoğlu; Türkiye'nin 2010’a kadar kadar herkesle uzlaşabilen, herkesle geçinebilen, yumuşak güç unsurlarını ön planda tutan, diplomasi, hukuk, bilim, itibar, güvenilirlik ve bunlar üzerine dayalı ittifaklar kurmaya dayalı bir dış politika takip ettiğini söyledi.





Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ersin Kalaycıoğlu, Erdoğan rejiminin Türkiye'yi giderek yalnızlaştırdığını belirterek, "Uluslararası itibarımız yok denecek kadar az." dedi.





"Ortadoğu'daki bir ülkeyle aramızda ikili ilişkiler kurarak temasları sürdürmeye öncelik veriyorduk." diyen Kalaycıoğlu, "Türkiye ile Suudi Arabistan, Türkiye ile İran, fakat bunları ayrı tutmak suretiyle Türkiye bu ikili iyi ilişkileri sürdürdü. Hiçbir zarara uğramadan da takip etti." dedi.





"KANAL İSTANBUL BEYAZ FİL PROJESİDİR"





Kalaycıoğlu, Kanal İstanbul projesine dair, "Seçmenin rızası alınmadan yapılacak kanal meşru değildir." ifadelerini kullandı.





Kalaycıoğlu, şu ifadeleri kullandı: "Türkiye'nin içsel ekonomik durumu daha zora girerse, o zaman bu sürecin 30 yıla kadar çıkabileceği iddia ediliyor. İstanbul’un değil ama Trakya’nın ortasında devasa bir çukur olacak. Dolayısıyla bu proje tamamlanmayabilir. Bu tür projelere beyaz fil projesi deniliyor."





"İMZACI DEVLETLERİ İKNA EDEBİLECEK MİSİNİZ?"





Boğazlar’da Türkiye’nin egemenlik haklarını Montrö Antlaşması'nın tescil ettiğini belirten Kalaycıoğlu, "Şimdi, Montrö’yü devreden çıkartırsanız, Boğazlar üzerindeki egemenlik haklarımızın hukuki temelini nasıl tesis edeceksiniz? Bugünkü kuvvet dengesi içerisinde Türkiye öyle çok kuvvetli değil, acaba ABD ve Rusya’yı ve diğer imzacı devletleri ikna edebilecek misiniz?" sorusunu yöneltti.





Hükümetin buna dair herhangi bir hazırlığı olmadığını kaydederek, "Bu konuda verileriniz nelerdir? Hiçbiri belli değil. Kamuda açıkça ve bilimsel temelde bir tartışma olmadığından dolayı bir şey bilmiyoruz ve sanki bir meçhule doğru yelken açıyormuşuz gibi görünüyor durum." dedi.