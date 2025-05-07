Yeni bir 'Kız Çocukları Davası' skandalı: KHK'lı ailelerin çocuklarına eğitim darbesi

208 kişi daha hukuksuz nefret operasyonlarıyla gözaltına alındı. Bu kişilerinin çoğunun üniversite öğrencisi olduğu ortaya çıktı.





ZIRHLI ARAÇLAR VE UZUN NAMLULU SİLAHLARLA ÖĞRENCİLERE BASKIN

Operasyonların haberini İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından duyurdu. Yerlikaya'nın paylaştığı görüntülerde yüzlerce polis, zırhlı araçlar ve uzun namlulu silahlarla çok sayıda adrese baskın düzenlendiği görülüyordu.





EĞİTİM HAKKINI KULLANAN GENÇLER HEDEFTE

İlerleyen saatlerde hukuksuz operasyonların ana hedefinin henüz eğitim çağındaki çocuklar olduğu ortaya çıktı. Şafak baskınlarıyla gözaltına alınanlar arasında yurt dışı eğitim programı olan Erasmus’a katılmak, yurt dışında okumak, kendi ailesiyle görüşmek ve arkadaş ziyareti yapmak gibi akıllara durgunluk verecek türden suçlamalar bulunuyor.





HUKUKSUZ SÜREÇ SİNDİRME OPERASYONUNA DÖNDÜ

Diğer yandan, yürütülen hukuksuz süreç tam bir sindirme operasyonuna dönüştü. Gençler gözaltına alındıktan sonra, avukatlarıyla görüşmelerine izin verilmedi. Dosyalarda ise kısıtlılık kararı var. Uygulama, öğrencilerin hem hukuki hem de insani haklarına doğrudan müdahale anlamı taşıyor.





Mevcut tablo, gözaltındaki isimlerin hukuksuz şekilde, baskı, şantaj ve işkenceyle ifade vermeye zorlandığı endişesine sebep oluyor. Çocuklarından haber alamayan ailelerin tedirgin bekleyişleri ise sürüyor.



