Samanyolu Haber /Gündem / Yeni bir 'Kız Çocukları Davası' skandalı: KHK'lı ailelerin çocuklarına eğitim darbesi /07 Mayıs 2025 10:26

Yeni bir 'Kız Çocukları Davası' skandalı: KHK'lı ailelerin çocuklarına eğitim darbesi

Türkiye dün güne 47 ilde yapılan hukuksuz nefret operasyonlarıyla uyandı. 208 kişinin gözaltına alındığı operasyonlarda KHK'lı ailelerin henüz öğrenci olan çocuklarının hedef alındığı ortaya çıktı. Resmi detayları henüz ortaya çıkmayan operasyonlarla birçok öğrencinin Anayasal hakkı olan eğitim haklarını kullanması suç sayıldı.

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208 kişi daha hukuksuz nefret operasyonlarıyla gözaltına alındı. Bu kişilerinin çoğunun üniversite öğrencisi olduğu ortaya çıktı. 

ZIRHLI ARAÇLAR VE UZUN NAMLULU SİLAHLARLA ÖĞRENCİLERE BASKIN
Operasyonların haberini İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından duyurdu. Yerlikaya'nın paylaştığı görüntülerde yüzlerce polis, zırhlı araçlar ve uzun namlulu silahlarla çok sayıda adrese baskın düzenlendiği görülüyordu.

EĞİTİM HAKKINI KULLANAN GENÇLER HEDEFTE
İlerleyen saatlerde hukuksuz operasyonların ana hedefinin henüz eğitim çağındaki çocuklar olduğu ortaya çıktı. Şafak baskınlarıyla gözaltına alınanlar arasında yurt dışı eğitim programı olan Erasmus’a katılmak, yurt dışında okumak, kendi ailesiyle görüşmek ve arkadaş ziyareti yapmak gibi akıllara durgunluk verecek türden suçlamalar bulunuyor. 

HUKUKSUZ SÜREÇ SİNDİRME OPERASYONUNA DÖNDÜ
Diğer yandan, yürütülen hukuksuz süreç tam bir sindirme operasyonuna dönüştü. Gençler gözaltına alındıktan sonra, avukatlarıyla görüşmelerine izin verilmedi. Dosyalarda ise kısıtlılık kararı var. Uygulama, öğrencilerin hem hukuki hem de insani haklarına doğrudan müdahale anlamı taşıyor. 

Mevcut tablo, gözaltındaki isimlerin hukuksuz şekilde, baskı, şantaj ve işkenceyle ifade vermeye zorlandığı endişesine sebep oluyor. Çocuklarından haber alamayan ailelerin tedirgin bekleyişleri ise sürüyor. 

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