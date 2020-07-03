Yeni bir korona virüsü mutasyonu, hastalığın daha hızlı yayılmasına neden oluyor

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsünün yeni bir mutasyona uğradığı tespit edildi. G614 ismi verilen mutasyon nedeniyle virüsün yayılma hızının üç ila dokuz kat arttığı ortaya çıkarıldı. Ancak bu mutasyonun, Covid-19 hastalığının seyrini değiştirmediği aktarıldı. Bilim insanları, bu yeni versiyonun aşı çalışmalarını ne yönde etkileyeceğini araştırıyor.





‘İNSANLARI ENFEKTE EDEN EN BASKIN FORM’





Yapılan çalışmalarda, yeni bir korona virüsü formunun Avrupa’dan ABD’ye yayıldığı tespit edildi. Korona virüsünün mutasyona uğradığını söyleyen bilim insanları, yeni versiyonun virüsün enfekte etme riskini artırdığını kaydetti. “Yeni virüs bu” diyen La Jolla İmmünoloji Enstitüsü’nden Erica Ollmann Saphir, bu yeni formun ‘insanları enfekte eden en baskın form’ olduğunu dile getirdi.





AŞI ÇALIŞMALARINDAKİ ETKİSİ ARAŞTIRILIYOR





Cell isimli akademik dergide yayınlanan araştırmada, G614 ismi verilen yeni mutasyonun virüsün hücrelere girmesini sağlayan başak proteinini etkilediği aktarıldı. Çalışmalarda bu yeni türün, daha önce D614 olarak isimlendirilen, Avrupa ve ABD’de yaygın olan türden daha ‘etkin’ olduğu tespit edildi.





Yeni türün tespit edilmesiyle beraber, aşı çalışmalarının bu mutasyondan nasıl etkileneceği araştırılıyor. Mevcut aşı deneyleri, mutasyonun etkilediği başak proteini üzerine yoğunlaşıyor ancak eski suşlar üzerinden çalışmalar yürütülüyor.





‘ENFEKSİYON SEYRİ DEĞİŞMİYOR’





Araştırmacılar, bu yeni formun üst solunum yollarında daha hızlı çoğaldığını aktardı. İngiltere’de 1000 Covid-19 hastası üzerinde yapılan çalışmalarda, enfeksiyon seyrinin değişmediği tespit edildi. Duke Üniversitesi profesörü ve AIDS Aşısı Araştırma ve Geliştirme Laboratuvarı direktörü David Montefiore, yeni fromun üç ila dokuz kat daha bulaşıcı olduğunu dile getirdi ve şöyle konuştu: “Virüsün G formunun D formuna göre bulaşıcılık oranını test ettik. Tüm sonuçlar, G formunun D formundan üç ila dokuz kat daha bulaşıcı olduğuna işaret ediyor.”





‘BU VİRÜS DAHA BULAŞICI’





Los Alamos Ulusal Laboratuarı’ndan biyolog Bette Korber ve ekip arkadaşlarının hazırladığı raporda, bu türün öncekilere göre daha hızlı yayıldığı belirtildi. Korber raporda, “Bu, virüsün daha bulaşıcı olacağı anlamına geliyor” ifadelerini kullandı.





Aşı çalışmalarında başka mutasyonların da göz önünde bulundurulduğunu dile getiren Montefiore, “Tetikte olmalıyız” dedi.