Yeni bir ölümcül salgın iddiası!

Koronavirüs salgını Amerika, Avustralya, Japonya ve Kanada'dan sonra Almanya'ya sıçradı. Koronavirüs tedirginliğine Kolombiya’dan gelen başka bir salgın haberi eklendi.







6 GÜNDE 6 ÇOCUK ÖLDÜ





Kolombiya Sağlık Bakanlığı ülkenin kuzeybatısındaki Choc eyaletinde yer alan Bajo Baud bölgesinde Wounnaan yerli barınağında görülen salgının 23 Ocak’tan bu yana 6 çocuğun ölümüne, 60’tan fazla kişinin hasta olmasına sebep olduğunu açıkladı.





10 YAŞ ALTINDAKİ ÇOCUKLARDA GÖRÜLÜYOR





Bölgede başlayan salgının sebebi henüz tam olarak bilinmezken, Ulusal Sağlık Enstitüsü’nün (INS) kalıcı koordinasyon için operasyonu sürdürdüğünü bildirdi.





Kolombiya Wounaan Halk Otoriteleri Konseyi’nin (Woundeko) kanuni temsilcisi Orlando Moya, yerel bir gazeteye verdiği mülakatta salgınının 10 yaşın altındaki çocuklarda ateş, kusma ve ishale sebep olduğunu belirtti.





İÇME SUYUNDAN BULAŞMIŞ OLABİLİR





Moya, “Çocuklar ölüyor, sonuncusu dün öğle saatlerinde öldü. Kimse bize bunun sebebini söylemiyor.” diyerek duruma tepki gösterdi.





Choc Sağlık Bakanı Carlos Tirso Murillo, salgın hakkında net bir bilgi vermezken, salgının temiz su bulunamaması sebebiyle akut bir ishal salgını olabileceğini ifade etti.