Samanyolu Haber /Politika / Yeni bir siyasi parti daha kuruluyor /29 Eylül 2020 22:10

Yeni bir siyasi parti daha kuruluyor

Kuruluş çalışmalarının Özlem Ağırman tarafından sürdürüldüğü ifade edilen Gelişim ve Demokrasi Partisi için 'Muharrem İnce' iddiasının gündeme geldiği belirtildi.

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Gelişim ve Demokrasi Partisi için kuruluş çalışmalarını sürdüren Özlem Ağırman'ın Muharrem İnce'yi destekleyen sözleri ve paylaşımları dikkat çekiyor.

Bir süredir Gelişim ve Demokrasi Partisi için kuruluş çalışmalarını sürdüren Özlem Ağırman, 7 Ekim günü bir basın açıklaması ile partileşme hareketini başlatacak.

Oda Tiyatrosu'nda yapılacak basın açıklamasından önce ise bir tiyatro oyunu sergilenecek. Ardından Özlem Ağırman basın açıklaması yapacak.



'İNCE' PAYLAŞIMLARI

Türkiye'nin Yargıtay'a kayıtlı 93'üncü partisi olacak Gelişim ve Demokrasi Partisi'nin kurucu Ağırman'la ilgili bir detay ise dikkat çekiyor. 

Ağırman'ın sosyal medya hesabına bakıldığında, bir süredir Muharrem İnce'nin "Memleket Hareketi' kapsamında yaptığı ziyaretleren ve konuşmalardan paylaşımlar yaptığı görülüyor.


"PARTİYE DÖNÜŞMEK ZORUNDA"

Özlem Ağırman'ın geçtiğimiz haftalarda verdiği bir röportajda Muharrem İnce'yle ilgili soruya verdiği yanıt da kurulacak yeni parti ile İnce arasında bir bağ olduğu yorumuna yol açıyor.

Ağırman, "Muharrem İnce’ye nasıl bakıyorsunuz? Memleket hareketi başarılı olur mu? Amacı ne sizce İnce’nin? sorusuna şöyle yanıt veriyor:

"Bugün açısından Muharrem İnce hala toplum açısından önemli bir siyasetçi, ona ?24 Haziran’dan sonra CHP de işinin bittiğini, halkın ihtiyacı olan yeni bir partiyi kurmamız gerektiğini söyledim hep. O da hep CHP sevgisinden söz etti, benim için halkın sevgisi partiden önemli oldu her zaman.

Önümüzdeki günlerde ‘Memleket Hareketi’ ‘Memleket Partisi’ne dönüşmek zorunda, bu kaçınılmaz. CHP den doğrudan istifa ile ayrılmasının daha doğru bir yol olduğunu düşünüyorum, bu konuda beklemek doğru gelmiyor bana. Bir ara konuşmalarımızda, sen bir kur bakalım, belki de senin partine geliriz demişti. 

Bu önemli değil ama önemli olan ilkelerde halka dayanan katılımcı bir parti kurulması, İnce ile ve yakın çevresi ile temasımız sürüyor, siyasi hedefleri, iddiasının onu nerelere götüreceğini görmek istiyoruz. CHP den ayrılmadan bir modelin gelişemeyeceğine de inanıyorum."

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