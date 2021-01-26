Yeni bir soğuk savaş çıkabilir!

Çin Devlet Başkan Şi Jinping, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden'ın selefi Donald Trump'ın "korumacı politikalarını" devam ettirmesi durumunda yeni bir soğuk savaş riskinin ortaya çıkacağını söyledi.





Dünya Ekonomik Forumu (WEF) tarafından internet üzerinden düzenlenen bir organizasyonda konuşan Şi, yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) sebep olduğu ekonomik krizlerle mücadele için ülkelerin birlikte çalışması yönünde çağrıda bulundu.





YENİ BİR SOĞUK SAVAŞ BAŞLATMAK...





Şi konuşması boyunca Biden veya Trump'tan ismen bahsetmemeye özen gösterse de Çin'in Washington tarafından yönlendirilemeyeceğinin işaretlerini verdi.





Çin lideri, "Ufak çemberler oluşturmak veya yeni bir soğuk savaş başlatmak, başkalarını korkutmaya çalışmak, bilinçli olarak ayrıklaştırmak, müeyyideler ve tedarik kesilmesi, izolasyon oluşturmak... Bunlar dünyayı daha çok bölünmeye ve daha fazla çatışmaya itecektir." dedi.