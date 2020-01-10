Yeni bir sosyal medya platformu daha!

Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg her yıl ocak ayında olduğu gibi bu yıl da yeni hedeflerini açıkladı.





Zuckerberg Facebook çalışanları ve teknoloji gazetecilerinin hazır bulunduğu topluluğa bu kez 1 yıllık değil 10 yıllık hedeflerden bahsetti.





Yeni yönetim biçimleri geliştirme, bir sonraki bilgi işlem platformu üzerinde çalışma gibi planların arasında bir hedef dikkati çekti.





Zuckerberg daha az sayıda kullanıcının dahil olduğu ve mahremiyetin en üst seviyeye çıktığı platformlar kuracaklarını kaydetti.





Facebook'un kurucusu yeni platformlar hakkında teferruatlı bilgi vermedi.





VERİ İHLALLERİ YÜZÜNDEN BAŞI DERDE GİRMİŞTİ





Son iki 2 yılı veri ihlalleri ve güvenlik sorunlarıyla geçiren ve dünyanın dört bir yanında mahkemeye çıkan Zuckerberg milyonlarca kullanıcıyı kaybetti.





Zuckerberg konuşmasında şunları dile getirdi: “İnternet bize, herhangi bir yerde, herhangi biriyle bağlantı kurabilmek için süper güç verdi. Bu inanılmaz derecede güçlendirici. İlişkilerimizin ve fırsatlarımızın artık sadece yaşadığımız yerle sınırlı olmadığı anlamına geliyor."





"Küçük bir kasabada büyüdüğüm için, bir görev ve amaç hissine sahip olmak kolaydı." diyen Zuckerberg, "Ancak milyarlarca insanın içinde benzersiz rolünüzü bulmak daha zor. Önümüzdeki on yıl içinde, en önemli sosyal altyapılardan bazıları, bize bu yakınlık hissini tekrar vermek için topluluğu yeniden inşa etmemize yardımcı olacak." ifadelerini kullandı.





DAHA KÜÇÜK TOPLULUKLAR İÇİN YENİ PLATFORMLAR





Bu, en çok heyecanlandığım inovasyon alanlarından biri. Dijital sosyal çevrelerimiz önümüzdeki 5+ yılda çok farklı hissedecek, özel etkileşimleri yeniden vurgulayacak ve hayatımızda ihtiyaç duyduğumuz daha küçük toplulukları oluşturmamıza yardımcı olacak.”



