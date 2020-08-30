Samanyolu Haber /Dünya / Yeni bir tür koronavirüs keşfedildi /30 Ağustos 2020 21:55

Yeni bir tür koronavirüs keşfedildi

Endonezya'da yeni bir tür koronavirüs keşfedildiği açıklandı. Söz konusu virüsün daha bulaşıcı olmasına karşın daha hafif atlatıldığı ifade edildi.

SHABER3.COM

Endonezya'nın başkenti Cakarta'da bulunan Eijkman Moleküler Biyoloji Enstitüsü'nden bilim insanları, ülkede mutasyona uğramış Covid-19 tespit edildiğini açıkladı. D614G adı verilen virüsün çok daha bulaşıcı ancak daha hafif atlatıldığı belirtildi.

2019 yılının aralık ayında, Çin'in Wuhan kentinde birdenbire sebebi açıklanamayan zatürre olgularıyla ortaya çıkan yeni tip Koronavirüs (Covid-19), kısa sürede dünya genelinde yayılarak pandemi halini almıştı. Dün itibarıyla 25 milyon barajını da geçen vaka sayıları, her geçen gün yayılarak hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor.

Webtekno'dan Okan Candoğan imzalı habere göre, son 24 saat içerisinde ülke genelinde 2.858 yeni vakanın tespit edildiği ve vaka sayılarının tekrardan artış eğilimine geçtiği Endonezya'da bilim insanları, mutasyona uğramış ve çok daha bulaşıcı bir virüsün tespit edildiğini açıkladı.

D614G adı verilen mutasyona uğramış virüsün çok daha bulaşıcı olduğu söyleniyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Yeni bir tür koronavirüs keşfedildi Sonraki Haber >>

İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakan provokatör ortalığı karıştırdı

İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakan provokatör ortalığı karıştırdı

Japonya'da 'uçan araba' projesinde yolculu ilk deneme

Japonya'da 'uçan araba' projesinde yolculu ilk deneme

Beyaz Saray'dan ayrılan Cumhuriyetçilere şok

Beyaz Saray'dan ayrılan Cumhuriyetçilere şok

ABD'de Beyzbol maçları da ertelendi

ABD'de Beyzbol maçları da ertelendi

Bir su kemeri göçtü

Bir su kemeri göçtü

Trafik ışıklarında bekleyen minibüs patladı

Trafik ışıklarında bekleyen minibüs patladı

Rus askerleri ABD askeri aracını hedef aldı

Rus askerleri ABD askeri aracını hedef aldı

‘Delik büyük,yama küçük’

‘Delik büyük,yama küçük’

Ünlü Jokeye yumruk tepkisi

Ünlü Jokeye yumruk tepkisi

ABD'de polisler ile göstericiler çatıştı

ABD'de polisler ile göstericiler çatıştı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:58:30