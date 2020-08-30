Yeni bir tür koronavirüs keşfedildi

Endonezya'nın başkenti Cakarta'da bulunan Eijkman Moleküler Biyoloji Enstitüsü'nden bilim insanları, ülkede mutasyona uğramış Covid-19 tespit edildiğini açıkladı. D614G adı verilen virüsün çok daha bulaşıcı ancak daha hafif atlatıldığı belirtildi.





2019 yılının aralık ayında, Çin'in Wuhan kentinde birdenbire sebebi açıklanamayan zatürre olgularıyla ortaya çıkan yeni tip Koronavirüs (Covid-19), kısa sürede dünya genelinde yayılarak pandemi halini almıştı. Dün itibarıyla 25 milyon barajını da geçen vaka sayıları, her geçen gün yayılarak hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor.





Webtekno'dan Okan Candoğan imzalı habere göre , son 24 saat içerisinde ülke genelinde 2.858 yeni vakanın tespit edildiği ve vaka sayılarının tekrardan artış eğilimine geçtiği Endonezya'da bilim insanları, mutasyona uğramış ve çok daha bulaşıcı bir virüsün tespit edildiğini açıkladı.





D614G adı verilen mutasyona uğramış virüsün çok daha bulaşıcı olduğu söyleniyor.