Samanyolu Haber /Ekonomi / Yeni bir "U dönüşü" daha /09 Haziran 2020 11:03

Yeni bir "U dönüşü" daha

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun "döviz manipülasyonu yapıyorlar" diyerek soruşturma açtığı ve Türk Lirası ile işlem yasağı getirdiği 5 yabancı finans devinden biri olan Euroclear ile Hazine anlaştı.

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SAMANYOLUHABER- Hazine ve Maliye Bakanlığı, devlet iç borçlanma senetlerine (DİBS) takas ve saklama hizmet için uluslararası saklamacı kuruluş Euroclear Bank ile anlaşmaya varıldığını duyurdu. 

Samanyoluhaber ekonomi yazarı Turhan Bozkurt, net döviz rezervlerinin eksiye düştüğü bir dönemde imzalanan anlaşmayı şaşırtıcı bulmadığını belirterek, TL verip karşılığında kısa vadeli döviz borcu almak için böyle bir imza atıldığına  işaret etti.

ÖNCE DÜŞMAN, SONRA BORÇ KAPISI

Bozkurt, "Daha bir ay önce düşman ilan edilen, hakkında soruşturma açılan bir kuruluşun kapısına gidip 'bize döviz borcu verin' denildi." tespitinde bulundu.

Bozkurt, "Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) açtığı soruşturmayı kapattı, Euroclear ile birlikte UBS, Citibank, BNP Paribas ve Streamclear hakkında getirdiği TL yasağını kaldırdı. Zaten ortada suç yoktu. Doların 7,27 TL'ye kadar yükselmesi karşısında bir düşmana ihtiyaç vardı. Algı için itibar ayaklar altına alındı." dedi. 

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükûmetinin medya havuzunda yer alan Sabah, Akşam, Takvim, Yeni Şafak ve Akit başta olmak üzere gazetelerin tamamına yakını bir ay önce yerden yere vurdukları Euroclear ile imzalanan anlaşmayı "mutabakat" diye yayımladı. 

Geçen ay Euroclear'e "dış mihrak" diyen gazetelerin son haberde bakanlığın açıklaması ile yetinmesi manidar bulundu.  

Merkez Bankası'nın net döviz rezervleri 29 Mayıs 2020 tarihi itibarıyla altın hariç -6 milyar dolara gerilemişti. 
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