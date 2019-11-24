Samanyolu Haber /Dünya / Yeni bir ülke mi ortaya çıkıyor: Referandum için halk sandık başında /24 Kasım 2019 20:21

Yeni bir ülke mi ortaya çıkıyor: Referandum için halk sandık başında

Pasifikler'de Papua Yeni Gine'ye bağlı bulunan Bougainville Adası sakinleri tam bağımsızlık oylaması için sandık başında.

SHABER3.COM

Pasifik Okyanusu'ndaki Papua Yeni Gine’ye bağlı Bougainville sakinleri "tam bağımsızlık" için sandık başına gidiyor. 1998’de ateşkes öncesine kadar, adadaki ayrılıkçılar ile merkezi yönetimi arasında devam eden silahlı çatışmalarda 20 bin kişi ölmüştü.

tr.euronews.com'da yer alan haber göre Bougainville Adası'ndaki 207 bin seçmen tam bağımsızlık veya özerklik için bugün oy vermeye başladı. İki hafta sürecek olan referandumun sonuçları ise aralık ayının ortasına kadar açıklanmayacak.

Yapılan bazı anketler, bağımsızlık yanlıların daha kalabalık olduğunu göstermiş olsa da merkezi yönetime bağlı kalmak isteyenlerin sayısı da oldukça yüksek.

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Bağımsızlıktan yana bir sonuç çıkması halinde Papua Yeni Gine parlamentosunun kararı onaylaması gerekiyor. Ancak geniş bir etnik çeşitliliğine sahip olan ülkede başka etnik grupların da bağımsızlıktan yana girişimde bulunmasından çekiniliyor.

Bougainville uzun yıllar Avrupalı ülkelerin sömürgesi altında kalmış, 1975'te ise Papua Yeni Gine'ye bağlanmıştı.
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