Bir dönem Adalet ve Kalkınma Partisi'nden (AKP) milletvekili aday adayı olan Prof. Vahit Bıçak'ın sosyal medya hesabından kendine methiyeler dizen bir mesaja yine aynı hesaptan teşekkür ettiği paylaşım Twitter'da "yeni bir Yeliz vakası" tartışması başlattı.







Skandalın ortaya çıkmasının akabinde avukat Talat Canbolat, şahsi Twitter hesabından Ankara Barosu'na çağrıda bulundu: "Yeni bir “Yeliz” vakası. Avukatlığın da akademisyenliğin de insanlığın da bir onuru vardır. Avukatlığın onuru ve meslek ilkelerine aykırı bu duruma (AvK m.134 vd) Baro sessiz kalmamalıdır."





KENDİ HESABINDAN "HOCAM MERHABALAR" DİYE BAŞLAYAN MESAJ PAYLAŞTI





Avukat da olan Prof. Dr. Vahit Bıçak'ın hesabından paylaşılan ilk mesajda, "Hocam merhabalar, bugünkü davaya iştirak ettim ve ne kadar başarılı olduğunuza tanıklık etmiş bulundum. 'Herkesi savunabilirim' dedim sayenizde bugün. Davanın konusu ve olay örgüsü haricinde, duruma baktığımızda sorduğunuz sorular, ilgi, alaka ve dikkatiniz muazzamdı. Sizleri tebrik ederim." ifadeleri yer aldı.







Hemen akabinde yine aynı hesaptan, "Teşekkür ederim Beyzanur Şahin. Avukatlık bir kamu görevi, savunma hakkı ise kutsaldır." paylaşımı yapıldı.





Bıçak'ın, Beyzanur Şahin isimli sahte bir hesaptan ilk mesajı atmak isterken yanlışlıkla kendi hesabından attığı ve yine Vahit Bıçak hesabından ilk mesaja cevap yazdığı belirtiliyor.





AKADEMİSYEN CEREN DAMAR ŞENEL'İ ÖLDÜREN HİKMET'İN AVUKATI





Vahit Bıçak, akademisyen Ceren Damar Şenel’i öldüren Hasan İsmail Hikmet'in avukatlığını yapıyor.







Hikmet, dün (27 Eylül Cuma) hâkim karşısına çıktı. Sanık Hikmet, katlettiği Şenel ile zorunlu bir birliktelik yaşadığını iddia ederken, Hikmet’in avukatı Vahit Bıçak, “Müvekkilim cinsel saldırı suçunun mağduru olmuştur.” savunmasını yaptı.





Prof. Dr. Vahit Bıçak'ın, Hikmet'i savunması sebebiyle kamuoyunda kendisine yönelecek tepkileri, "davayı üstlenerek ne kadar doğru yaptığını" gösteren mesajlarla bertaraf etmeye çalıştığı yorumları yapılıyor.





Ancak Bıçak'ın yanlışlıkla aynı hesaptan iki ayrı kişiymiş gibi mesajlaşması tepkileri de beraberinde getirdi ve skandal "ikinci Yeliz vakası" diye kayıtlara geçti.





ERDOĞAN'IN ŞOFÖRÜ AHMET HAMDİ ÇAMLI'NIN SAHTE HESABI: YELİZ





2017 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda başkanlık anayasası olarak adlandırılan anayasa değişiklik teklifi görüşülürken @yelizadeley kullanıcı ismiyle bir Twitter hesabından Periscope yayını yapmaya başlamıştı.





Twitter kullanıcılarında şaşkına çeviren bu durum kısa sürede tartışmayı alevlendirdi. Çünkü Meclis'te bu isimde bir milletvekili bulunmuyordu.





Kısa süre sonra Periscope yayının ön kameraya geçmesiyle o hesabın "fake", yani sahte olduğu ortaya çıktı.





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski şoförü Ahmet Hamdi Çamlı'nın, @yelizadeley ismiyle sahte hesap açtığı ve o hesap üzerinden de Periscope yayını yaptığı anlaşıldı.





Çamlı skandalın ortaya çıkmasının akabinde sahte hesabı kapattı. O günden itibaren Çamlı, "Yeliz" lakabı ile anılıyor.



