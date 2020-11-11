Samanyolu Haber /Gündem / Yeni bölüm bu akşam yayında /11 Kasım 2020 16:49

Yeni bölüm bu akşam yayında

Hizmet konuşmaları dopdolu bir bölümle daha ekranlarınıza geliyor.

SHABER3.COM

Hizmet Konuşmaları’nın yeni bölümünde konuk, yıllarını Hizmet Hareketi'ne adamış Fatma Burma abla.

Almanya’nın Münih kentinde yaşan Burma abla, enine boyuna Hizmet’i anlatacak. Zaman zaman duygulanarak izleyeceğiniz yeni bölüm, bu akşam Almanya saatine göre 19.30’da Hizmetten.com YouTube kanalında ve MC EU TV'de.

*Hizmet Hareketi’nde ‘abla’ ne demek?
*Nasıl karar alıyor, neler yapıyorlar?
*Türkiye’de yaşananlar kadınlar açısından harekette neleri değiştirdi?
*‘Bölge hizmeti’ nedir?
*Hareket ne kadar şeffaf, bu konuda hangi eksiklikleri var?
*Üzüldükleri ve moral buldukları noktalar neler?
*Dayanışma ve mücadele adına neler yapıyorlar?

MC EU TV'Yİ SAMANYOLUHABER CEP TELEFONU UYGULAMALARINDAN DA CANLI SEYREDEBİLİRSİNİZ:



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