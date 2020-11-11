Yeni bölüm bu akşam yayında

Hizmet Konuşmaları’nın yeni bölümünde konuk, yıllarını Hizmet Hareketi'ne adamış Fatma Burma abla.







Almanya’nın Münih kentinde yaşan Burma abla, enine boyuna Hizmet’i anlatacak. Zaman zaman duygulanarak izleyeceğiniz yeni bölüm, bu akşam Almanya saatine göre 19.30’da Hizmetten.com YouTube kanalında ve MC EU TV'de.





*Hizmet Hareketi’nde ‘abla’ ne demek?



*Nasıl karar alıyor, neler yapıyorlar?

*Türkiye’de yaşananlar kadınlar açısından harekette neleri değiştirdi?

*‘Bölge hizmeti’ nedir?

*Hareket ne kadar şeffaf, bu konuda hangi eksiklikleri var?

*Üzüldükleri ve moral buldukları noktalar neler?

*Dayanışma ve mücadele adına neler yapıyorlar?



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