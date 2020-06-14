Yeni bulgu: Ani felci de tetikleyebiliyor

Konuyla ilgili hazırlanan raporlar, sürekli dönüşerek farklı formlar alan Covid-19 virüsünün bu yaş grubunda felce neden olduğunu gösterirken, Hürriyet Gazetesi yazarı Dr. Mehmet Öz, "COVID-19’a bağlı felç, nasıl ortaya çıkıyor" başlıklı, 14 Haziran tarihli yazısında, virüsün başlangıçta temel olarak akciğerlerde tahribat oluşturduğu düşüncesinin oluştuğuna dikkat çekti.







"Ancak biliminsanları daha çok veriyi analiz ettikçe, virüsün kalp ve böbrek dahil vücuttaki neredeyse her organ sistemini etkileyebileceğini ortaya çıkardılar" tespitinde bulunan Öz, "Virüsün bu sistemleri tam olarak nasıl etkilediğine dair çalışmalar sürüyor, ancak hemen her gün yeni örnekler çıkıyor. Örneğin, virüs bazı genç insanlarda felce sebep olabiliyor" bilgisini paylaştı.





Öz, virüs ile felç arasındaki bağlantının, salgının ortaya çıktığı Vuhan'da bir raporda belirtildiğini ancak bunun daha çok 'önsezi' gibi görüldüğüne, şimdi ise yeni veriler ışığında felç geçirenlerin tamamının 50 yaş altı olduğunun ortaya çıktığına değindi.







Bu kişilerin hastalığa dair hiçbir belirti göstermediğini de vurgulayan Öz, yazısını şu ifadelerle sürdürdü:





"Bu hastaların çoğunun herhangi bir sağlık geçmişi yoktu ve Covid-19’u çok hafif belirtilerle (vakaların ikisinde hiç belirti olmadan) evde geçiriyorlardı. Felç, beyne giden kan akışında kesilmeyle ortaya çıkar. Buna da bir kan pıhtısı veya beyin kanaması sebep olur. Covid-19 sebebiyle yaşanan felç vakalarının çoğu, beyne giden damarlarda oluşan kan pıhtılarından dolayı ortaya çıktı.





Eğer pıhtıya acilen müdahale edilmezse beyinde meydana gelecek hasar, kalıcı olabilir.





Araştırmacılar Covid-19’a bağlı pıhtı sebepli felç vakalarının, virüsün vücudun tüm bölümlerinde pıhtı oluşturmasının sonucu olarak ortaya çıktığından şüpheleniyor. COVID-19 ile ilgili bu bilgilerin bazıları kulağa korkutucu gelse de virüsün bu zorlayıcı etkilerini yaşayan hasta sayısının düşük olduğunu hatırlamakta fayda var.





Eğer zamanında ortaya çıkarılırsa felç vakaları tedavi edilebilir.





Önemli olan, felcin herhangi bir belirtisini ya da işaretini yaşar yaşamaz bir sağlık kuruluşuna başvurmaktır."