Samanyolu Haber /Teknoloji / Yeni bulunan dinozor yumurtalarında potansiyel embriyo heyecanı /14 Ocak 2023 10:19

Yeni bulunan dinozor yumurtalarında potansiyel embriyo heyecanı

Hollandalı bilim insanları, fosil dinozor yumurtalarında yaptığı taramada embriyo olabileceği sonucuna vardı

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Boxtel kentinde bulunan 'Oertijdmuseum' olarak bilinen Jeoloji Müzesi'nde, embriyo bulma umuduyla fosilleşmiş dinozor yumurtaları üzerinde çalışma yürütülüyor.

Müze küratörü Maarten de Rijke, yumurtalardan birinin embriyo içerdiğine dair 'umut verici işaretler gösterdiğini' söyledi.

Bilim dünyası için bu önemli bir haber, çünkü dünya çapında bulunan bu tür fosil sayısı ondan daha az.

Dinozor gelişimine ışık tutma potansiyeli olan haber sonrası müze çalışanları, Hollanda'da yeni bebek doğumunda servis edilen 'beschuit met muisjes' atıştırmalıkları ile kutlama yaptı.

Bilim insanları, olası embriyo ile dinozorların yumurta içinde nasıl geliştiğini ve süreci araştırmak istiyor. Bu nedenle yumurta fosilinin, daha fazla teknolojik donanımın olduğu İsviçre'ye götürüleceği açıklandı.
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