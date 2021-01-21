Yeni cezaevlerine 11,1 milyar TL

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükûmeti 24 Haziran 2018 Partili Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçimi öncesinde söz verdiği halde 3.600 ek gösterge konusunda adım atmazken, AKP'nin ağırlık verdiği yatırımlar arasında yer alan cezaevi inşaatları bu yıl da tam gaz devam edecek.





Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan 2021 yılı yatırım programına göre, Adalet Bakanlığı'nın toplam 40 ilde devam eden cezaevi inşaatına 2021 yılında Muğla ve Tokat cezaevleri de ilave edilecek. Muğla ve Tokat'a yapılacak iki ayrı cezaevi toplamda 124 bin 617 metrekare kapalı alana kurulacak ve 2024 yılında tamamlanacak.





YENİ CEZAEVİ AKP'NİN YATIRIM MÜJDESİ OLDU!





442 milyon liraya mâl olacağı hesaplanan iki cezaevinin inşasında bu yıl kullanılmak üzere Adalet Bakanlığı'na 45 milyon lira yeni ödenek tahsis edildi.





Hükûmet geçen yıl af düzenlemesi çıkmadan önce 6 ilde toplam 531 bin 372 metrekare alanı kapsayacak büyüklükte 6 yeni cezaevi yapma kararı almıştı. Ancak affın çıkmasıyla birlikte bu cezaevlerinin inşaatlarına 2020 yılında hiçbir ödenek gönderilmedi.





Toplamda 1 milyar 667 milyon liraya mal olması beklenen 6 cezaevi için bu yıl ise 219 milyon lira para harcanması yönünde karar alındı.





Yatırım programına göre, inşaatı devam eden cezaevlerinin kapalı alan büyüklüğü 5,3 milyon metrekareyi aştı. 2021 yılı itibarıyla yeni cezaevlerinin toplam 11 milyar 104 milyon liraya mâl olacak.

