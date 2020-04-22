"Yeni çöküşe hazır olun!" uyarısı

Dünyanın en büyük mali kuruluşlarından biri olan Bank of America Corp.'a (BofA) göre New York Borsası'nda en kötü geride kalmadı ve hisse senetleri büyük bir ihtimalle yeni düşük seviyelere gerileyecek.







Benjamin Bowler öncülüğündeki BofA stratejistlerinin son raporunda ayı piyasası sonrası yaşanan rallinin, 2008 yılında olanlara oldukça benzediği ve S&P 500 endeksinde yeni düşüşler görülmesi öncesinde yukarı yönlü sınırlı alan kaldığını işaret ettiği belirtildi.





YATIRIMCILAR RİSKİ GÖRMEK İSTEMİYOR





Stratejistler üç büyük satış dalgasında iniş ve çıkışları gösteren volatilitenin zirvesinden ölçüm yapıp mevcut olanlarla karşılaştırarak ulaştı.





Raporda, "Volatilite piyasaları ikinci bir piyasa şoku riskini düşük fiyatladı." tespitine yer verildi.





Rapora göre oynaklık endeksinin (VIX) 16 Mart zirvesinden beri yüzde 15 civarında yükselen S&P 500 endeksinin 2008-2009 ayı piyasası rallisiyle uyumlu hareket etmesi durumunda, krizin ekonomik etkisinin fiyatlanmasıyla 2 bin 960 puanda zirve görebilir.





DİP SEVİYESİNDEN YÜZDE 25 YUKARIDA





Daha önceki üç büyük satışta (1987, 2002, 2008) VIX'in zirveye çıkmasından hisse piyasasının dibe ulaşması bir buçuk ile dört ay arasında zaman almıştı.





S&P 500 yeniden düşmeden önce yüzde 15 ila yüzde 25 arasında yükseliş kaydetti.





Bankanın analizi JPMorgan Chase & Co. ve Goldman Sachs Group Inc. stratejistleriyle çelişiyor. JPMorgan ve Goldman'ın uzmanları hisse piyasasında muhtemelen en kötüsünün geri kaldığını belirtiyor.





Diğer yandan Guggenheim'dan Scott Minerd gibiler S&P 500 Endeksi'nin Mart ortasında görülen 2,237.40 puanlık kapanışın oldukça altına inebileceğini düşünüyor.





Korona salgınında üretim ve tüketimdeki çöküşün devam etmesinin etkisi ile Batı tipi (Teksas) petrolün varil fiyatı önceki gün -40 dolara kadar inmişti.