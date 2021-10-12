Samanyolu Haber /Gündem / Yeni Covid-19 rehberinde gebelere aşı tavsiyesi /12 Ekim 2021 16:50

Yeni Covid-19 rehberinde gebelere aşı tavsiyesi

Sağlık Bakanlığının yeni koronavirüs rehberinde hamilelere aşı olmaları tavsiye edildi.

SHABER3.COM

Sağlık Bakanlığı koronavirüs aşı uygulama rehberi güncellendi. Güncellemeyle gebelik öncesi, gebelik ve emzirme döneminin tamamında aşı yapılması önerildi. Rehberde; Covid-19 gebelerde gebe olmayanlara göre daha ağır seyrederek, daha fazla ölümle sonuçlandığını ve bu yüzden birçok ülkede Kovid-19’un anne ölümlerinin birinci nedeni haline geldiği vurgulandı.

Gebelikte inaktif ve mRNA aşısının uygulanmasına ilişkin veriler incelendiğinde gebelere aşı uygulaması tavsiye edildi. Aşıların gebelik öncesinde ve gebeliğin başlangıcından itibaren her dönemde uygulanabileceği belirtildi.
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