Samanyolu Haber /Gündem / Yeni davaya İmamoğlu'ndan ilk tepki: "İmza malum müfettişe ait" /11 Ocak 2023 20:17

Yeni davaya İmamoğlu'ndan ilk tepki: "İmza malum müfettişe ait"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendisi hakkında 'ihaleye fesat karıştırma' suçlamasıyla açılan yeni davaya ilişkin açıklama yaptı.

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İmamoğlu'nun Twitter hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:

"Yaklaşık 8 yıl evvel Beylikdüzü Belediyesi’nde gerçekleşmiş bir ihale nedeniyle yeni bir yargı süreci başladığını öğrendim. Oysa bu dosya yıllar önce müfettişlerce incelenmiş ve Danıştay’a gönderilmişti. Danıştay idari açıdan incelemesini tamamladı ve sorun görmedi.

İhale işlemlerinde imzam dahi mevcut değil. Ayrıca gerek İçişleri Bakanlığı gerek Danıştay 1. Dairesi kararında hakkımda herhangi bir tespit, suçlama ya da değerlendirme yapılmadı. Buna rağmen, zorlama bir suç yaratılmaya çalışılmakta.

Hakkımızda illa bir şey bulmak isteyenler şimdi konuyu yargıya taşımış. Her ne hikmetse 2 yıldır savcılıkta bekleyen dosya, bir anda davaya dönüşmüş. Bu kötülüklerin nerelerde planlandığını artık 86 milyon çok iyi biliyor. 

Not: Bu oyunun görünen imzası yine malum müfettişe ait."
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