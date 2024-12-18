Samanyolu Haber /Gündem / Narin cinayeti davasında yeni delil heyecanı /18 Aralık 2024 18:59

Narin cinayeti davasında yeni delil heyecanı

Türkiye’nin yüreğini yakan Narin Güran cinayetine ilişkin davaya sayılı günler kala, tutuklu amca Salim Güran’ın avukatı Onur Akdağ, Salim Güran’ın el konulan telefonunda adımsayar uygulaması bulunduğunu açıkladı. Akdağ “Adımsayar uygulamasındaki veriler olayın aydınlatılmasında çok büyük katkı sunacak” dedi.

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Diyarbakır’da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni derede çuval içinde bulunan 8 yaşındaki Narin Güran’ın cinayetine ilişkin davaya sayılı günler kala tutuklu amca Salim Güran’ın avukatı Onur Akdağ dikkat çeken bir gelişmeyi duyurdu.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Avukat Akdağ, Salim Güran'ın telefonunda adımsayar uygulaması bulunduğunu açıkladı.

“EĞER EVDEYSE ATTIĞI ADIM ÇOK SINIRLI”

Avukat Akdağ, bu yeni gelişmenin detaylarını şöyle ifade etti: 21 Ağustos'ta #Narin 'in tam da cinayet saati olan 15.00 ile 16.00 arasında Salim evde olduğunu söylüyor. Baz raporunda ise kendi evi ile Arif'in evi arasında sürekli bir hareketinin olduğu iddia ediliyor. Eğer evdeyse attığı adım çok sınırlı. Yok eğer iddia edildiği gibi Arif'in evi, ahırı, müştemilatı arasında geziniyorsa burada da attığı adım sayısı belirgin olur.

"OLAYI AYDINLATABİLİR" VURGUSU

Salim Güran’ın telefonunun incelenmek üzere mahkemeye sunulduğunu açıklayan Avukat Akdağ “Bir aksilik olmazsa adımsayar uygulamasındaki veriler olayın aydınlatılmasında çok büyük katkı sunacak” dedi.

WHATSAPP ARAMALARI ÇÖZÜMLENMİŞTİ

Son olarak Salim Güran’ın sildiği bazı WhatsApp aramaları çözümlenmişti. Amca Salim Güran’ın Narin’in ilk kaybolduğu günlerde, kendi çocukları ve yaşı küçük olan tüm yeğenlerini nasıl ifade vermeleri gerektiği yönünde yönlendirdiği ortaya çıkmıştı. Aynı zamanda Salim Güran’ın köye gelen pedagoglarla da sık sık görüştüğü ifade edilmişti.
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