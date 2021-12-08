Samanyolu Haber /Ekonomi / 'Yeni ekonomi modeli' halkı daha da fakirleştirecek /08 Aralık 2021 11:28

'Yeni ekonomi modeli' halkı daha da fakirleştirecek

AKP iktidarının yeni ekonomi modeli, uluslararası basın kuruluşlarının da sıkı takibinde. Uluslararası finans ve yatırım ajansı Bloomberg, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Çin’i örnek aldığı ‘yeni ekonomi modeli'ni inceledi. Yeni programın büyük risk taşıdığını belirten ajans, halkın daha da fakirleşeceğini belirtti.

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Türkiye’nin konuştuğu iktidarın yeni ekonomi modeli, uluslararası basın kuruluşlarının da gündeminde. Uluslararası finans ve yatırım ajansı Bloomberg, Erdoğan’ın yeni Çin modelini analiz etti. Bloomberg analistlerine göre bu formül daha önce denendi, ihracat odaklı büyümenin bazı Asya ülkelerini dönüştürdüğü görüldü ve fakat Erdoğan’ın bunun için yeteri kadar vakti yok.

Kronos34.news'deki habere göre, Seçimler planlandığı gibi 2023’te yapılırsa Erdoğan’ın düşündüklerini hayata geçirip bunu oya dönüştürebilmek için 18 aydan az bir süresi bulunduğunu hatırlatan analistler, bahsedilen Asya ülkelerinde dönüşümün bir nesil sürdüğünü belirtti. Bloomberg analistleri, Erdoğan’ın önündeki engelleri şöyle sıraladı:

CARİ DENGE

AKP döneminde Türkiye ekonomisinin en önemli konularından biri kronik cari açık. Yüksek kur yaklaşımı bunu kapatabilir, zira yabancı alıcılar için ucuzlayan Türk ekonomisi doğrudan sermaye çekebilir. Bu da TL’nin dengelenmesine yardım edip sıcak para ihtiyacını azaltabilir.

UCUZ İŞGÜCÜ

Erdoğan’ın umudu ticaret dengesini Türkiye lehine değiştirmek. Değer kaybeden TL’yle birlikte işgücü maliyeti de düşecek. Böylelikle Anadolu’daki üreticiler Avrupa piyasasından daha büyük pay alabilecek. Ucuzlayan turizm de yabancıları cezbedebilir.

NEGATİF REEL GETİRİLER

Kasımda yüzde 20’nin üstüne çıkan enflasyonla beraber zaten ekside olan TL mevduat getirileri daha da cazibesini kaybetti. Erdoğan’ın yeni yaklaşımı ülkedeki döviz rezervlerini de eritti. Ekonomi dış şoklara karşı daha kırılgan.

PİYASA KARŞITI SÖYLEM

Yabancı yatırımcıları dışlayan tek konu negatif getiriler değil. Erdoğan’ın popülist ve piyasa karşıtı söylemi yoğunlaştı. Dalgalanmaları ‘faiz lobisi ve dış güçlere bağlaması’ da etkili.

EKONOMİK SEFALET

Erdoğan’ın ihracat odaklı yaklaşımı ucuz işgücüne dayalı. Bu da ya karın tokluğuna çalışan ya da açlık sınırında bulunan sıradan insanların yaşamının daha da zorlaşacağı anlamına geliyor.
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