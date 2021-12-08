'Yeni ekonomi modeli' halkı daha da fakirleştirecek

CARİ DENGE





UCUZ İŞGÜCÜ





NEGATİF REEL GETİRİLER





PİYASA KARŞITI SÖYLEM





EKONOMİK SEFALET





Türkiye’nin konuştuğu iktidarın yeni ekonomi modeli, uluslararası basın kuruluşlarının da gündeminde. Uluslararası finans ve yatırım ajansı Bloomberg, Erdoğan’ın yeni Çin modelini analiz etti. Bloomberg analistlerine göre bu formül daha önce denendi, ihracat odaklı büyümenin bazı Asya ülkelerini dönüştürdüğü görüldü ve fakat Erdoğan’ın bunun için yeteri kadar vakti yok.Kronos34.news'dekigöre, Seçimler planlandığı gibi 2023’te yapılırsa Erdoğan’ın düşündüklerini hayata geçirip bunu oya dönüştürebilmek için 18 aydan az bir süresi bulunduğunu hatırlatan analistler, bahsedilen Asya ülkelerinde dönüşümün bir nesil sürdüğünü belirtti. Bloomberg analistleri, Erdoğan’ın önündeki engelleri şöyle sıraladı:AKP döneminde Türkiye ekonomisinin en önemli konularından biri kronik cari açık. Yüksek kur yaklaşımı bunu kapatabilir, zira yabancı alıcılar için ucuzlayan Türk ekonomisi doğrudan sermaye çekebilir. Bu da TL’nin dengelenmesine yardım edip sıcak para ihtiyacını azaltabilir.Erdoğan’ın umudu ticaret dengesini Türkiye lehine değiştirmek. Değer kaybeden TL’yle birlikte işgücü maliyeti de düşecek. Böylelikle Anadolu’daki üreticiler Avrupa piyasasından daha büyük pay alabilecek. Ucuzlayan turizm de yabancıları cezbedebilir.Kasımda yüzde 20’nin üstüne çıkan enflasyonla beraber zaten ekside olan TL mevduat getirileri daha da cazibesini kaybetti. Erdoğan’ın yeni yaklaşımı ülkedeki döviz rezervlerini de eritti. Ekonomi dış şoklara karşı daha kırılgan.Yabancı yatırımcıları dışlayan tek konu negatif getiriler değil. Erdoğan’ın popülist ve piyasa karşıtı söylemi yoğunlaştı. Dalgalanmaları ‘faiz lobisi ve dış güçlere bağlaması’ da etkili.Erdoğan’ın ihracat odaklı yaklaşımı ucuz işgücüne dayalı. Bu da ya karın tokluğuna çalışan ya da açlık sınırında bulunan sıradan insanların yaşamının daha da zorlaşacağı anlamına geliyor.