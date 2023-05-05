Yeni ekonomi modeli talebi patlattı

Türkiye’de yüksek enflasyonla birlikte altın alımlarındaki artış Dünya Altın Konseyi (WGC) raporuna da yansıdı.





2023’ün ilk çeyreğinde Türkiye’de külçe ve sikke yatırımı olarak altın alımı tarihte ilk kez 50 tonu aşarak rekor kırdı ve 50,5 tona ulaştı. WGC verilerine göre, bu rakam 2022’nin son çeyreğinde 29,2 ton, 2022’nin ilk çeyreğinde 9,5 tondu.





Böylece bu kalemdeki altın alımları 2023’ün ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 32, geçen yılın aynı çeyreğine göre yaklaşık 4 kart arttı.





Türkiye’de külçe ve sikke yatırımı olarak altın alımları 2023’in ilk çeyreğinde 58 milyar TL’ye (3 milyar dolar) ulaştı.





WGC’nin bugün yayımlanan raporunda, Türkiye’de enflasyonun resmi verilerde yaklaşık yüzde 50, resmi olmayan tahminlerde ise yüzde 100’ün üzerinde olduğu, reel faizin de derin şekilde negatif bölgede olduğu aktarılarak, Türk yatırımcıların enflasyondan koruma için altın alımı yaptığına ve bu eğilimin devam edebileceğine işaret edildi.





TCMB verilerine göre, 2022’nin ilk çeyreğinde 8,1 ton olan Darphane’nin altın üretimi, 2023’ün ilk çeyreğinde 37,6 tona yükselmişti.





DÜNYADAKİ ALIMLARIN YARISI ÜÇ ÜLKEDE

Külçe ve sikke kategorisinde dünyada ilk çeyrekte en çok altın alımı yapan ülke ise 65,9 tonla Çin oldu. Dünyada bu dönemde toplam alım ise 302,4 ton olarak kayıtlara geçti. Böylece dünyadaki tüm alımların yüzde 16,7’si Türkiye’de, yüzde 21,8’i Çin’de yapılmış oldu. Üçüncü sırada 34,4 tonluk alımla ve yüzde 11,4’lük payla Hindistan yer aldı.





Çin ve Hindistan, yaklaşık 1,5 milyarla dünyada nüfusun en yüksek olduğu iki ülke konumunda. Bu nedenle, nüfusa oranla altın alımında Türkiye, bu iki ülkeye oranla daha çok daha yüksek seviyede bulunuyor.





Mücevher olarak altın alımı ise 2023’in ilk çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 20 artışla Türkiye’de 9 ton oldu. Bu alanda dünyada toplam alım 477,9 ton olurken, ilk sırada yine 197,7 tonla Çin yer aldı. 78 tonla Hindistan ikinci oldu.





WGC raporunda, 2023’ün ilk çeyreğinde Türkiye’de altın mücevher alımlarının yüzde 10 düştüğünü, bu gelişmede şubat ayında yaşanan yıkıcı depremlerin etkili olduğunu belirtti.





MERKEZ’DEN 15 AY SONRA İLK SATIŞ

Son yıllarda dünyada altın alımlarında ilk sıralarda yer alan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2023 yılı Mart ayında ilk kez altın satışına imza attı. Raporda, TCMB’nin ocakta 23,1 ton ve şubatta 22,5 ton altın satın aldığı, martta ise 15,3 ton altın sattığı belirtildi.





Raporda, altın ithalatına getirilen geçici kısmi yasağın ardından TCMB’nin iç piyasaya altın satışı yaptığı belirtildi.





2023’ün ilk çeyreğinde en çok altın alımı yapan banka, 68,7 tonla Singapur Merkez Bankası olurken, ikinci sırada 57,9 tonla Çin Merkez Bankası, 30,2 tonla TCMB yer aldı.





TCMB verilerine göre, 3 Mart-28 Nisan dönemindeki sekiz haftada bankanın brüt altın rezervi 115,9 ton düşüşle 728,1 tona, swap dahil net altın rezervi 106 ton düşüşle 507,4 tona, swap hariç net altın rezervi ise 102,4 ton düşüşle 456 tona gerilemişti.





NİSANDA ALTIN İTHALATI SIFIRA YAKLAŞTI

Türkiye’nin altın ithalatı, 2023 yılı Ocak ayında 68,3 tonla aylık bazda tüm zamanların rekorunu kırmıştı. Değer olarak da altın ithalatı ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 733 artışla 5,1 milyar dolara ulaşmış ve ocak ayında Türkiye’nin 14,2 milyar dolarla rekor dış ticaret açığı vermesinde bu gelişme etkili olmuştu.





6 Şubat depreminin ardından ise hükümet, altın ithalatına sınırlamalar getirdi. Nitekim, bu sınırlamaların ve TCMB’nin altın satarak talebi karşılamasının etkisiyle altın ithalatı şubatta 57,5 tona, martta 21,7 tona, nisanda 2,9 tona geriledi. Martta 1,7 milyar dolar olan altın ithalatı, nisanda 1,3 milyar dolara geriledi.