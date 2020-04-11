Samanyolu Haber /Sağlık / Yeni emareler endişelendirdi! /11 Nisan 2020 23:50

Yeni emareler endişelendirdi!

Hekimler yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınına yakalanan Çinlilerin bir kısmında koordinasyon ve konuşma bozukluğu gibi şikâyetlerin müşahede edildiğini kaydetti.

SHABER3.COM

Amerikan Tabipler Birliği tarafından yayımlanan "JAMA Neuology" isimli tıp dergisinde yer verilen bir araştırmada yeni tip Koronavirüs (Covid-19) yakalanan Çinlilerin bir kısmında şu ana kadar bilinen emarelerin haricinde koordinasyon ve konuşma bozukluğu gibi şikâyetlerin müşahede edildiği belirtildi.

HASTALARDA TESPİT EDİLEN NÖROLOJİK SEMPTOMLAR

Salgının çıkış noktası olan Çin’in Vuhan şehrinde hastalığı kapan 214 kişi ile ilgili verileri inceleyen hekimler, tüm hastaların yüzde 36’sında, ağır vak'aların yüzde 46’sında bir takım nörolojik semptomların görüldüğünü tespit etti. 

Hekimler bazı vak'alarda beyine kan dolaşımı bozukluğu, bilinç bulanıklığı ve kas güçsüzlüğü teşhis edildi.

Bu belirtilerin yanı sıra hastaların Koronavirüs'ün yol açtığı yüksek ateş, öksürük ve baş ağrısı gibi bilinen semptomlardan yakındığı ifade edildi.

Son verilere göre dünyada toplam 1,7 milyondan fazla kişi Covid-19 enfeksiyonuna yakalandı. 93 bin kişi ise hayatını kaybetti. 

Tedavi sonrası 389 bin kişi iyileşti.
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