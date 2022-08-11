Samanyolu Haber /Gündem / Yeni erken seçim iddiası: Erdoğan partinin kuruluş yıl dönümünde rest çekecek /11 Ağustos 2022 10:49

Yeni erken seçim iddiası: Erdoğan partinin kuruluş yıl dönümünde rest çekecek

Erken seçim kulisleriyle ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Ahmet Takan'ın köşesine taşıdığı iddiaya göre, kimi AKP'liler Erdoğan'ın partinin kuruluş yıl dönümü olan 14 Ağustos'ta 'hodri meydan' resti çekeceğini ileri sürüyor.

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Korkusuz yazarı Ahmet Takan, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın parti içinde, AKP’nin 21. Kuruluş yıl dönümünde esaslı bombalar patlatmasının beklendiğini yazdı. Takan, Erdoğan’ın CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na “Yüreğin varsa çık karşıma, Kasım’da erken seçime gidelim” resti çekmesini bekleyenlerin olduğunu yazdı.

Takan’ın yazısının ilgili bölümü şöyle:

“Yırtıklar o kadar büyüdü ki; ne yapsalar yama tutmuyor!.. Tayyip Erdoğan, bir ara gazı hamlesi daha yapacak. AKP kulislerinde heyecanlı bir bekleyiş başladı… ‘Reis en esaslı bombaları patlatacak’ beklentisi… 14 Ağustos (Pazar) AKP’nin 21’nci kuruluş yıldönümü… Sahaya inemeyen AKP mebusları son bir ümit o günü bekliyor. Neyi? AKP’nin kuruluş yıldönümünde, ‘Reis’in peş peşe bombaları patlaması’nı. İktidar kulislerinde konuşulan “bomba” ana başlıklarını şöyle özetleyebilirim:

-Bay Kemal’e esaslı bir ‘hodri meydan’ daha çekilmesi…

-Siyasi mahkumlara, kısmi veya genel af…

-Boş tencere partisinin kızgınlığını hafifletecek yeni ekonomik önlemler…

Şapkadan tavşan çıkar mı? 14 Ağustos Pazar gününü hep beraber bekleyip, göreceğiz.

Bay Kemal’e yeni bir sürpriz yaparlar mı?.. AKP kulislerinde ‘hodri meydan’ beklentisi başlığı altında; ‘Yüreğin varsa çık karşıma, Kasım’da erken seçime gidelim’ resti çekilmesini bekleyenler de var.”
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