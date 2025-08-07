Samanyolu Haber /Gündem / Yeni Genelkurmay Başkanı Bayraktoğlu ile Özel davalık çıktı: Erdoğan talimat vermişti /07 Ağustos 2025 10:39

Yeni Genelkurmay Başkanı Bayraktoğlu ile Özel davalık çıktı: Erdoğan talimat vermişti

CHP Lideri Özgür Özel'in teğmenlerin ihracına karşı çıkışı nedeniyle komuta kademesinden ilk tazminat davasını Selçuk Bayraktaroğlu açmıştı. Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Lideri Erdoğan'ın açıklamasının ardından harekete geçmişti.

SHABER3.COM

Orgeneral Metin Gürak, Genelkurmay Başkanlığı'ndan sürpriz bir şekilde emekli edildi. Gürak'ın iki yıl daha görev süresi vardı. Gürak, 56 yıl sonra görevden alınan ilk Genelkurmay Başkanı oldu.

Gürak'ın yerine Kara Kuvvetleri Komutanı Selçuk Bayraktaroğlu atandı.

Nefes'ten Murat Gürgen'in haberine göre; Gürak'ın emekli edilmesinde 12 mehmetçiğin şehit olması ve teğmenlerin ihraç edilmesi yönünde tavır sergilemediği iddiaları var.

Teğmenler tartışmasında da CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Selçuk Bayraktaroğlu ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Ercüment Tatlıoğlu'na 25 Şubat'ta sert tepki göstermişti.

Özel, şunları söylemişti:

"Onlara isimlerini vererek sadece şunu söylüyorum; Kara Kuvvetleri Komutanı Selçuk Bayraktaroğlu ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Ercüment Tatlıoğlu ne yaptığınızı biliyorum ve Hulusi Akar’a söylediğimi size de söylüyorum siz arkadaşlarınızın hayır duasını değil, bedduasını almış adamlarsınız. Deniz Kuvvetleri Komutanı’nın kimin yerine geçmek istediğini, kimin kuyusunu kazdığını ve gayrinizami harp denebilecek bir psikolojik savaşla teğmenlerin ihracını nasıl kışkırttığını, Kara Kuvvetli Komutanı’nın nasıl mobbing uyguladığını biliyorum, silah arkadaşlarından duyuyorum, günü gelince hesabını sormak üzere bir tarafa not ediyorum"

Özel'in açıklamalarının ardından Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, Özel'e dava açılması için komutanlara talimat verdiğini söylemişti:

“Sayın Özel başkomutan olarak sana sesleniyorum. Ordunun komuta kademesine laf atma yetkisi sende değildir. Ayağını denk al, almazsan denk getirmesini biz biliriz. Ordumun komuta kademesine laf edemezsin. Haddini bileceksin.

Komuta kadememizi toplayacağım, manevi tazminat davasından tut, diğer her noktada bunlara davayı açacağız.”

6 Mart'ta da Milli Savunma Bakanlığı, Özel'e Tatlıoğlu, Bayraktaroğlu, MSB Bakanı Yaşar Güler ve Gürak'ın ayrı ayrı tazminat davası açtığını duyurmuştu.

Ayrıca iktidar medyası Özel'e ilk dava açanına şimdiki Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu olduğunu duyurmuştu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Yeni Genelkurmay Başkanı Bayraktoğlu ile Özel davalık... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:31:38