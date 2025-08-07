Yeni Genelkurmay Başkanı Bayraktoğlu ile Özel davalık çıktı: Erdoğan talimat vermişti

Orgeneral Metin Gürak, Genelkurmay Başkanlığı'ndan sürpriz bir şekilde emekli edildi. Gürak'ın iki yıl daha görev süresi vardı. Gürak, 56 yıl sonra görevden alınan ilk Genelkurmay Başkanı oldu.





Gürak'ın yerine Kara Kuvvetleri Komutanı Selçuk Bayraktaroğlu atandı.





Nefes'ten Murat Gürgen'in haberine göre; Gürak'ın emekli edilmesinde 12 mehmetçiğin şehit olması ve teğmenlerin ihraç edilmesi yönünde tavır sergilemediği iddiaları var.





Teğmenler tartışmasında da CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Selçuk Bayraktaroğlu ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Ercüment Tatlıoğlu'na 25 Şubat'ta sert tepki göstermişti.





Özel, şunları söylemişti:





"Onlara isimlerini vererek sadece şunu söylüyorum; Kara Kuvvetleri Komutanı Selçuk Bayraktaroğlu ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Ercüment Tatlıoğlu ne yaptığınızı biliyorum ve Hulusi Akar’a söylediğimi size de söylüyorum siz arkadaşlarınızın hayır duasını değil, bedduasını almış adamlarsınız. Deniz Kuvvetleri Komutanı’nın kimin yerine geçmek istediğini, kimin kuyusunu kazdığını ve gayrinizami harp denebilecek bir psikolojik savaşla teğmenlerin ihracını nasıl kışkırttığını, Kara Kuvvetli Komutanı’nın nasıl mobbing uyguladığını biliyorum, silah arkadaşlarından duyuyorum, günü gelince hesabını sormak üzere bir tarafa not ediyorum"





Özel'in açıklamalarının ardından Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, Özel'e dava açılması için komutanlara talimat verdiğini söylemişti:





“Sayın Özel başkomutan olarak sana sesleniyorum. Ordunun komuta kademesine laf atma yetkisi sende değildir. Ayağını denk al, almazsan denk getirmesini biz biliriz. Ordumun komuta kademesine laf edemezsin. Haddini bileceksin.





Komuta kadememizi toplayacağım, manevi tazminat davasından tut, diğer her noktada bunlara davayı açacağız.”





6 Mart'ta da Milli Savunma Bakanlığı, Özel'e Tatlıoğlu, Bayraktaroğlu, MSB Bakanı Yaşar Güler ve Gürak'ın ayrı ayrı tazminat davası açtığını duyurmuştu.





Ayrıca iktidar medyası Özel'e ilk dava açanına şimdiki Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu olduğunu duyurmuştu.