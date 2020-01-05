Yeni haber kanalı mı kuruluyor? Bütçe devasa, transferler yolda

The Walt Disney Company çatısı altında bulunan, FOX Networks Group Türkiye’nin, bir süredir yeni bir haber kanalı kurma hazırlığı içinde olduğu iddia ediliyor.





Medyaradar'ın haberine göre FOX TV yönetiminin özellikle, Fatih Portakal'ın sunduğu "Ana Haber Bülteni" ve İsmail Küçükkaya'nın sabah erken saatlerde yayınlanan "Çalar Saat" programının yakaladığı reyting başarısını bir haber kanalı ile devam ettirmek istediği belirtiliyor.





Fox Haber'in yönetici kadrosunun yaklaşık altı ay süren hazırlık sonucunda projeyi olgunlaştırdığı ve İngiltere’deki Fox International yönetiminden gelecek son kararın beklendiği ifade ediliyor.





Merkezden onay çıkması halinde yeni haber kanalının önümüzdeki yeni yayın döneminde izleyicinin karşısına çıkacağı verilen bilgiler arasında bulunuyor.





FATİH PORTAKAL VE İSMAİL KÜÇÜKKAYA DETAYI





Haberde yer alan iddialara göre; haber kanalında "Fatih Portakal ile Ana Haber Bülteni" ve "İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat" programları ortak yayın yayınlanacak.





Fox Haber'in mevcut yapısının korunacağı, ayrıca diğer kanallarda görev yapan deneyimli bazı isimler ile başarılı ekran yüzlerinin transfer edileceği kaydediliyor.





Haber Türk, CNN Türk gibi haber kanallarından ayrılan isimler ve NTV'nin ekran yüzlerinin bazıları ile temas kurulduğu da iddialar arasında...





Fox Ana Haber Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk'ün aynı zamanda haber kanalının da genel yayın yönetmeni olacağı da aktarılan iddialar arasında bulunuyor.