Yeni hafta sağanak yağışla başladı: Uyarılar sürüyor

Yurdun birçok bölgesi haftaya sağanak yağışla başladı. Meteoroloji tarafından yayınlanan tahminlere göre ülkenin büyük bir bölümünde gün boyunca aralıklarla sağanak yağış görülecek.



Yağışların yarın batı kesimlerde adım adım etkisini yitirmeye başlayacağı tahmin ediliyor.



Mevsim normallerine inen sıcaklıkların haftanın ilerleyen günlerinde birkaç derece yükselmesi bekleniyor.



BUGÜN İÇİN BİRÇOK BÖLGEYE UYARI GELDİ



Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre bugün ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



Yağışların; Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi, Kocaeli, Sakarya, Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu ve Çankırı çevreleri ile İstanbul ve Kırklareli'nin kuzey kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor.