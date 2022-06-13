Samanyolu Haber /Gündem / Yeni hafta zamla başladı /13 Haziran 2022 09:36

Yeni hafta zamla başladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, YHT (Yüksek Hızlı Tren) biletlerine yüzde 30 zam yaptı.

SHABER3.COM

Resmi olarak yüzde 73’ü, bulan enflasyon her alanda yurttaşın cebini yakmaya devam ediyor.

Döviz kurları ve enerji fiyatlarındaki artış, akaryakıta zam olarak yansımaya devam ediyor.

Son olarak benzine 2 lira 18 kuruş, otogaza ise 54 kuruş zam gelmiş, böylece benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 28,42 TL’ye, Ankara’da 28,51 TL’ye, İzmir’de 28,53 TL olmuştu.

Ulaşımda da ardı arkası kesilmeyen zamlara bir yenisi daha eklendi.

TCDD tarafından Yüksek Hızlı Tren seferlerine ocak ayında yüzde 20, mart ayında da yüzde 10 ve nisan ayında yüzde 15 oranında zam yapılmıştı.
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