Yeni havalimanında hesap hatası gafı

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, yazısında İstanbul Havalimanı’nı için yapılan metronun, havalimanına 300 metre uzakta olduğunu ve havalimanı işletmecisi İGA’nın CEO’sunun da doğruladığını yazdı. Altaylı, metro inşaatının planlama hatası nedeniyle bu durumda olduğunu belirtti.







İGA CEO’su Kadri Samsunlu ile sohbet ettiğini yazan Altaylı, 300 metre uzaklıktaki metrodan havalimanına bir tünel yapılmasının da imkânsız olduğunu ifade etti. Samsunlu, aradaki yolda ulaşımı elektrikli ya da otonom araçlarla sağlayabileceklerini aktardı. Altaylı’nın yazısından ilgili bölüm şöyle:





"Şehirden havalimanına gelecek metro hattının bir planlama hatası nedeniyle havalimanına 300 metre kala sona erdiğini biliyorsunuzdur.





Samsunlu’yla bunu da konuştuk. ‘Maalesef öyle’ dedi. Bu saatten sonra terminalin altına bir tünelle gelmek, binanın statik hesapları nedeniyle mümkün olmuyormuş. ‘Ancak aradaki bağlantıyı elektrikli ve belki de otonom araçlarla sağlamak mümkün olabilir’ dedi.





Özellikle aktarmalı yolcuların uzun yürüyüş mesafelerinden şikayetçi olduğunu ilettim."